Войти
Военное обозрение

Австралия поставит Украине боевые модули SLINGER для борьбы с российскими беспилотниками

461
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Австралия поможет Украине бороться с российскими беспилотниками, передав специальные боевые модули. Поставку будет осуществлять Electro Optic Systems (EOS), об этом сообщили в самой компании.

Киев получит 160 боевых моделей SLINGER, предназначенных для борьбы с дронами. Данный модуль вооружен автоматической пушкой Hughes M230LF калибра 30 мм. Пушка стабилизирована для ведения огня на ходу, модуль имеет тепловизор и прибор ночного видения. Данные модули планируется устанавливать на бронетранспортеры М113 украинской армии, после чего использовать их не только для охоты на беспилотники, но и на вертолеты, а также для поражения наземных целей.

По имеющимся данным, 110 модулей SLINGER заказало Минобороны Украины, еще 50 частная компания "Практика", планирующая установить их на производимые ей бронемашины "Козак". Масса модуля составляет 400 кг, что позволяет устанавливать его на легкую бронетехнику. Общая сумма заказа составила 170 млн. долларов.

Мы уже подписали два контракта для Украины на 110 систем, которые будут установлены на M113 (...) Целью испытаний, проходивших в США в течение последних двух недель, было доказать эффективность системы и продемонстрировать их офицерам техническую готовность решения

- заявил исполнительный вице-президент EOS по оборонным системам Мэтт Джонс.

В компании заявляют, что боевой модуль SLINGER создан с учетом опыта боевых действий, ведущихся на Украине. Система включает радар, 30-мм пушку и оптическую систему с тепловым, ночным и телевизионным каналами. Модуль способен засекать цели не дальности 13,7 км.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Украина
Продукция
M113 БТР
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.08.2023
Непобеждавшая испанская армада
14.07.2023
Силы немалые, но тают очень быстро
19.05.2023
Южная Корея как новый «арсенал демократии»
17.11.2022
Конфликт на Украине превратился в манну небесную для американского ВПК
25.04.2022
Вооружения, поставленные Украине Вашингтоном и его союзниками, сведены в единый список
29.05.2019
Вооруженный против Индии
21.09.2017
Полчища для битья
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 18:33
  • 54957
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 14:29
  • 19
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 22:42
  • 17
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 16:43
  • 1
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 02.09 03:16
  • 1
Батареи с ультрагорячим углеродом станут самым дешевым накопителем энергии
  • 02.09 02:56
  • 73
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 02.09 02:39
  • 1
Почему российская ядерная промышленность еще не под санкциями
  • 01.09 22:32
  • 1
Горячая осень СВО
  • 01.09 20:11
  • 1
Берлин решил схитрить и отправил Киеву устаревшие танки. Вот что вышло
  • 01.09 18:38
  • 2631
Как насчёт юмористического раздела?