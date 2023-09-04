Австралия поставит Украине боевые модули SLINGER для борьбы с российскими беспилотниками

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Австралия поможет Украине бороться с российскими беспилотниками, передав специальные боевые модули. Поставку будет осуществлять Electro Optic Systems (EOS), об этом сообщили в самой компании.

Киев получит 160 боевых моделей SLINGER, предназначенных для борьбы с дронами. Данный модуль вооружен автоматической пушкой Hughes M230LF калибра 30 мм. Пушка стабилизирована для ведения огня на ходу, модуль имеет тепловизор и прибор ночного видения. Данные модули планируется устанавливать на бронетранспортеры М113 украинской армии, после чего использовать их не только для охоты на беспилотники, но и на вертолеты, а также для поражения наземных целей.

По имеющимся данным, 110 модулей SLINGER заказало Минобороны Украины, еще 50 частная компания "Практика", планирующая установить их на производимые ей бронемашины "Козак". Масса модуля составляет 400 кг, что позволяет устанавливать его на легкую бронетехнику. Общая сумма заказа составила 170 млн. долларов.

Мы уже подписали два контракта для Украины на 110 систем, которые будут установлены на M113 (...) Целью испытаний, проходивших в США в течение последних двух недель, было доказать эффективность системы и продемонстрировать их офицерам техническую готовность решения

- заявил исполнительный вице-президент EOS по оборонным системам Мэтт Джонс.

В компании заявляют, что боевой модуль SLINGER создан с учетом опыта боевых действий, ведущихся на Украине. Система включает радар, 30-мм пушку и оптическую систему с тепловым, ночным и телевизионным каналами. Модуль способен засекать цели не дальности 13,7 км.