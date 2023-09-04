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Военное обозрение

«Создан с учётом опыта боев на Украине»: в западной прессе оценили БТР-82А с ракетно-пушечным модулем «Баллиста»

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Источник изображения: topwar.ru

В условиях фактического ведения «цивилизованным миром» войны против России руками украинских солдат, повышенное внимание западных обозревателей приковывают военные новинки отечественной оборонки, одной из которых является БТР-82А с ракетно-пушечным модулем «Баллиста».

Несмотря на международные экономические санкции против России, ВПК страны с учетом опыта боев на Украине создал версию БТР-82А, оснащенную новым дистанционно управляемым боевым модулем «Баллиста» и усиленной броней

- говорится в издании Army Recognition.

Как отмечается, новая модификация оснащена бронелистами по бортам и спереди (в частности, защитив окна для командира и водителя), а вокруг всего корпуса установлена решетчатая защита, однако боковые двери остаются доступными для спешивания десанта.

Броня и решетчатый каркас призваны обеспечить защиту от ПТУР, реактивных гранат, бесплотников и барражирующих боеприпасов

- полагают в прессе.

В состав ДУБМ «Баллиста» входят 30-мм автоматическая пушка 2A42, спаренный с ней 7,62-мм ПКТМ, а также по одной противотанковой ракетной установке, расположенной с каждой стороны башни и способной стрелять ПТУР 9M113M «Конкурс» с дальностью поражения бронетехники от 70 до 4000 м.

Как указывается, общая компоновка нового БТР-82А аналогична предыдущей версии с водителем и командиром спереди, пехотинцами посередине и двигателем сзади. Машина может перевозить до 10 военнослужащих. Колесная независимая подвеска 8x8 приводится в действие дизельным двигателем КамАЗ-740 мощностью 300 л.с. Он позволяет развивать предельную скорость на дороге 80 км/ч при максимальной дальности хода 800 км. Машина способна преодолевать водные преграды вплавь с максимальной скоростью 9 км/ч [при условии демонтажа защитных и решетчатых экранов].

Стандартное оснащение нового БТР-82А включает новый прицел наводчика с ИК-системой, лазерный дальномер и независимую стабилизацию линии визирования в двух плоскостях.

Как и предыдущий БТР-82А, он оснащен усовершенствованной системой пожаротушения, обновленной радиостанцией Р-168-25- У2, приборами ночного видения и системой топографической ориентации «Трона-1» (работает совместно с GPS и ГЛОНАСС).

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Страны
Россия
Украина
Продукция
2А42
9М113
БТР-82
БТР-82А
ПКТМ
Проекты
GPS
ГЛОНАСС
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