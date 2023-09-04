Индия успешно запустила в космос автоматическую станцию по изучению Солнца Aditya-L1

Это первая масштабная экспедиция, организованная южноазиатской республикой

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сентября. /ТАСС/. Индия осуществила успешный запуск автоматической станции по исследованию Солнца Aditya-L1. Это первая масштабная экспедиция по его изучению, организованная южноазиатской республикой. Трансляцию запуска вела Индийская организация космических исследований на своем сайте в прямом эфире.

Ракета-носитель PSLV C57 (Polar Satellite Launch Vehicle) со станцией на борту стартовала с национального космодрома на острове Шрихарикота в Бенгальском заливе.

Планируется, что аппарат будет выведен на гало-орбиту в район точки Лагранжа (точка L1) системы Солнце - Земля на расстоянии примерно 1,5 млн км от Земли. Для того чтобы ее достичь, аппарату потребуется 125 дней. В этой точке автоматическая станция может находиться неподвижно относительно Земли и Солнца. Там никогда не бывает солнечных затмений, можно беспрепятственно наблюдать за светилом и фиксировать его излучение. Кроме того, аппарат будет находиться вдали от магнитного поля Земли, чтобы избежать его помех при измерениях.

Станция оборудована семью исследовательскими системами для изучения различных параметров Солнца. Она будет исследовать поток частиц, идущих от светила, измерять магнитное поле, исследовать солнечную корону и динамику корональных выбросов массы. Также станция будет изучать солнечную фотосферу, хромосферу, измерять колебания солнечного излучения.

Вся полученная информация будет отправляться на Землю, поток данных ожидается значительным. По сведениям ISRO, установленный на станции коронограф видимой эмиссионной линии (VELC) будет отправлять порядка 1 440 изображений в сутки на наземную станцию для анализа. Ожидается, что аппарат проработает в космосе в течение пяти лет.

Проект Aditya-L1 станет второй высокотехнологичной миссией по исследованию космоса, которую Индия организует в нынешнем году. 23 августа ISRO осуществила мягкое прилунение посадочного модуля миссии "Чандраян-3" на Южном полюсе спутника Земли. Модуль доставил небольшой луноход, который в настоящее время продолжает работу на Луне.