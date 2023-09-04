Индийский луноход "Прагьян" проработает меньше запланированного из-за проблем со связью

Общее время активности аппарата составит 11 дней

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сентября. /ТАСС/. Индийский луноход "Прагьян" потерял 2-3 дня рабочего времени из-за проблем со связью, общее время активности аппарата составит 11 дней вместо запланированных двух недель. Об этом заявил глава индийского Центра применения космической техники Нилеш Десаи.

Луноход "Прагьян" был доставлен на поверхность естественного спутника Земли 23 августа. С тех пор он проводит эксперименты. Изначально планировалось, что аппарат будет работать в течение лунного дня (соответствует 14 земным суткам).

"Наше время ограничено. Мы потеряли 2-3 дня времени работы лунохода, поэтому из 14 земных суток нам доступны 11 дней для проведения экспериментов. Мы столкнулись с проблемами со связью и визуальным контактом в управлении луноходом", - заявил Десаи в интервью телеканалу India Today.

По его словам, эти проблемы можно было решить при помощи радаров американской обсерватории Goldstone, но они в тот момент не были доступны из-за загруженности. Десаи при этом не уточнил, в какие конкретно даты отсутствовала связь с "Прагьяном". Тем не менее индийские ученые, по его словам, смогли оптимально использовать имеющиеся возможности и время, несмотря на ограничения.

"Нам удается передвигать луноход на 30 м в день. Таким образом, мы ожидаем, что по окончании этих 11 дней общий путь составит 300-400 м, поэтому у нас будет больше [научных] данных с аппаратуры лунохода", - добавил Десаи.

Он также отметил, что в оставшиеся несколько дней работы лунохода индийские специалисты постараются наиболее эффективно использовать имеющееся у них время. В частности, они будут избегать повторения уже проведенных экспериментов. "Это не принесло бы пользы", - заявил ученый.