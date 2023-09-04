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ТАСС

Эксперт: Индия сможет отправить пилотируемую миссию на Луну через 20-30 лет

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ISRO
Эмблема индийской организации космических исследований ISRO (Indian Space Research Organization).
Источник изображения: galaxywire.net

Как считает глава Центра по применению космической техники Нилеш Десаи, принципиально такая миссия реализуема, поскольку США уже осуществляли полеты на естественный спутник Земли и вокруг него

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 сентября. /ТАСС/. Индии может потребоваться не менее 20-30 лет, чтобы запустить пилотируемую миссию на Луну. Об этом заявил глава Центра по применению космической техники (SAC) Нилеш Десаи.

Он отметил, что принципиально такая миссия реализуема, поскольку США уже осуществляли полеты на естественный спутник Земли и вокруг него. "Индии понадобится определенное время, потому что нам нужно не просто отправить человека [на Луну], но и вернуть его живым. Для этого нужно усовершенствовать наши технологии. Только если у нас будет тщательно проверенная техника, мы сможем предпринять такой шаг. Индии для этого может потребоваться 20-30 лет", - заявил Десаи в интервью телеканалу India Today.

Спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3", получивший название "Викрам" в честь "отца" индийской космической программы, известного ученого Викрама Сарабхаи (1919-1971), успешно прилунился 23 августа в районе южного полюса спутника Земли.

Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая. Индия также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на южном полюсе Луны. Модуль доставил на спутник Земли небольшой луноход "Прагьян" ("познание", "мудрость"). 

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