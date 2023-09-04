Названо спасшее российскую космонавтику событие

Создание Международной космической станции (МКС), начавшееся после подписания 30 лет назад российско-американского заявления о сотрудничестве в космосе, позволило сохранить российскую пилотируемую космонавтику. Об этом РИА Новости заявил историк космонавтики Александр Железняков.

Эксперт отметил, что как показало время, на тот момент это было единственным правильным решением, которое и позволило развиваться мировой космонавтике и поддержало российскую, «не дало ей развалиться». «Но, видите, мы и до сих пор работаем на борту МКС», — подчеркнул Железняков.

Собеседник агентства напомнил, что к началу 1990-х годов как Россия, так и США собирались строить новые орбитальные станции. РФ хотела запустить на орбиту станцию «Мир-2», а американский проект носил название Freedom. Однако, по словам историка, американская сторона, взвесив все плюсы и минусы возможного сотрудничества, предложила объединить усилия.

«То есть, это можно рассматривать и как логическое продолжение тех процессов, которые происходили и на политической арене, и в космической деятельности ведущих космических держав», — добавил Железняков.

Эксперт отметил, что в то же время основные сложности при реализации такого соглашения носили политический характер. Он уточнил, что в США далеко не все положительно отнеслись к возможности сотрудничества с бывшим геополитическим противником, при этом российская космонавтика была не совсем готова морально объединять усилия после 40 лет самостоятельного исследования космоса.

Также Железняков уточнил, что по изначальным планам станция должна была получиться скромнее, чем вышло в итоге — не шел разговор о привлечении других стран помимо РФ и США, не планировались и Японский и Европейские сегменты в составе МКС.