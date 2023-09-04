Войти
Lenta.ru

Названо спасшее российскую космонавтику событие

540
0
0
МКС
МКС.
Источник изображения: NASA

Создание Международной космической станции (МКС), начавшееся после подписания 30 лет назад российско-американского заявления о сотрудничестве в космосе, позволило сохранить российскую пилотируемую космонавтику. Об этом РИА Новости заявил историк космонавтики Александр Железняков.

Эксперт отметил, что как показало время, на тот момент это было единственным правильным решением, которое и позволило развиваться мировой космонавтике и поддержало российскую, «не дало ей развалиться». «Но, видите, мы и до сих пор работаем на борту МКС», — подчеркнул Железняков.

Собеседник агентства напомнил, что к началу 1990-х годов как Россия, так и США собирались строить новые орбитальные станции. РФ хотела запустить на орбиту станцию «Мир-2», а американский проект носил название Freedom. Однако, по словам историка, американская сторона, взвесив все плюсы и минусы возможного сотрудничества, предложила объединить усилия.

«То есть, это можно рассматривать и как логическое продолжение тех процессов, которые происходили и на политической арене, и в космической деятельности ведущих космических держав», — добавил Железняков.

Эксперт отметил, что в то же время основные сложности при реализации такого соглашения носили политический характер. Он уточнил, что в США далеко не все положительно отнеслись к возможности сотрудничества с бывшим геополитическим противником, при этом российская космонавтика была не совсем готова морально объединять усилия после 40 лет самостоятельного исследования космоса.

Также Железняков уточнил, что по изначальным планам станция должна была получиться скромнее, чем вышло в итоге — не шел разговор о привлечении других стран помимо РФ и США, не планировались и Японский и Европейские сегменты в составе МКС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Япония
Проекты
МКС
Похожие новости
19.01.2022
В Европейском космическом агентстве надеются на продление работы МКС до 2030 года
27.10.2021
Сверяя космические часы: о чем говорили главы национальных агентств в Дубае
25.08.2021
Выход российских космонавтов в открытый космос перенесли по просьбе США
26.04.2021
SpaceX запустила Crew Dragon к МКС и в 80-й раз сохранила Falcon 9
05.12.2019
"У нас хоть что-то летает": кто хоронит российский космос
05.12.2019
На МКС проведут эксперимент по изучению влияния невесомости на растения
04.05.2018
Проблемы российского участия в программе создания окололунной орбитальной станции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 18:33
  • 54957
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 14:29
  • 19
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 22:42
  • 17
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 16:43
  • 1
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 02.09 03:16
  • 1
Батареи с ультрагорячим углеродом станут самым дешевым накопителем энергии
  • 02.09 02:56
  • 73
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 02.09 02:39
  • 1
Почему российская ядерная промышленность еще не под санкциями
  • 01.09 22:32
  • 1
Горячая осень СВО
  • 01.09 20:11
  • 1
Берлин решил схитрить и отправил Киеву устаревшие танки. Вот что вышло
  • 01.09 18:38
  • 2631
Как насчёт юмористического раздела?