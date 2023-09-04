Россия после 2030 года запустит миссию на спутник Марса

Россия запустит миссию, которая доставит грунт со спутника Марса к 2030 году

НПО им. С.А. Лавочкина (входит в «Роскосмос») планирует после 2030 года запустить российскую межпланетную станцию «Бумеранг» для сбора грунта со спутника Марса Деймоса. Об этом в субботу, 2 сентября, пишет ТАСС со ссылкой на материалы организации.

Согласно имеющимся данным, запуск «Бумеранга» должен стать первым этапом проекта «Экспедиция-М» по дистанционному и контактному исследованию Марса, а также его спутников — Фобоса и Деймоса. В рамках миссии планируется вывести космический аппарат на орбиту, осуществить посадку в условиях отсутствия гравитации, а затем собрать и доставить на Землю образцы вещества Фобоса — около 600 г.

«Бумеранг» планируется запустить с космодрома Восточный при помощи ракеты-носителя «Ангара». Впоследствии возвращаемый отсек с грунтом должен будет приземлиться на территории РФ.

Изначально предполагалось, что работа над миссией будет проходить при участии Европейского космического агентства, однако в прошлом году ведомство полностью отказалось от сотрудничества с Россией.

18 марта 2022 года действующий на тот момент глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что корпорация «Роскосмос» может отправить на Марс копию посадочной платформы, предназначавшейся для миссии ExoMars-2022, марсоход создавать не планируется. При этом глава госкорпорации заявлял, что «Роскосмос» может провести свою собственную исследовательскую экспедицию на Марс, без участия в проекте «европейских друзей».