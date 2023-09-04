Войти
ТАСС

Guardian: Западу нужен свой мирный план по Украине

533
0
0
Раненые украинские военные
Раненые украинские военные.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Стенин

Британский военный историк, писатель и бывший офицер военной разведки королевства Фрэнк Ледвидж пишет, что он не обязательно должен быть тем же, что и у Киева

ЛОНДОН, 2 сентября. /ТАСС/. Западные страны должны согласовать общий план завершения конфликта на Украине, цели которого могут отличаться от целей Киева. Об этом в статье для газеты Guardian пишет британский военный историк, писатель и бывший офицер военной разведки королевства Фрэнк Ледвидж.

Отмечая, что наступление Вооруженных сил Украины не достигло значимых успехов и конфликт на Украине грозит затянуться еще на несколько лет, автор пишет, что "Западу как никогда нужно объединиться вокруг реалистичного, жизнеспособного долгосрочного плана с достижимым конечным результатом".

"Он не обязательно должен быть тем же, что и у Украины, - отмечает автор. - Похоже, что процесс уже начался. Недавно директор личного офиса генсека НАТО Йенса Столтенберга Стиан Йенссен предположил, что западные дипломаты начинают рассматривать возможность обмена украинских территорий на членство в НАТО".

По мнению Ледвиджа, США сейчас предлагают Украине отказаться от планов по возвращению Крыма и Донбасса в обмен на членство в НАТО, хотя об этом и не говорится напрямую. Эксперт отмечает, что "из-за риска ядерной эскалации в высших эшелонах американского руководства очень мало желающих помогать Украине в возвращении Крыма", что Киев заявлял среди своих основных целей. Дополнительные сложности для украинских властей создают приближающиеся выборы в США, которые вынуждают администрацию президента Джо Байдена внимательнее относиться к настроениям устающих от конфликта избирателей, определяя размеры помощи, которую получает Киев.

Он считает необходимым "хладнокровно смотреть" на то, с какими глобальными проблемами Запад может столкнуться через 5-10 лет и исходить из этого в оказании поддержки Украине. Ледвидж отмечает, что крупнейшим вызовом предстоящих лет грозит стать Китай и потенциальный конфликт вокруг Тайваня.

"Если к тому моменту война в Европе так и будет продолжаться, ее будут воспринимать как нечто вторичное. Ведение этой войны будет по большей части отдано [Вашингтоном] на откуп европейским странам. В текущей ситуации это могло бы обречь Украину на поражение", - резюмирует автор. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Китай
США
Тайвань
Украина
Проекты
NATO
Ядерный щит
Похожие новости
24.05.2023
"Большая семерка" попыталась напомнить миру о былой славе, но провалилась
22.03.2022
США и Британия использовали Украину против России
16.07.2021
Business Insider (Германия): военные учения в самом напряженном регионе Европы едва ли пойдут США на пользу
17.06.2020
Как избавиться от иностранных деталей в российской военной технике
25.01.2019
Патрушев: Новое оружие обеспечит безопасность России на десятилетия
27.09.2016
5 самых смертоносных ВМС, сухопутных сил и ВВС на планете (The National Interest, США)
06.05.2013
Логика китайской морской стены
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 18:33
  • 54957
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 14:29
  • 19
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 22:42
  • 17
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 16:43
  • 1
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 02.09 03:16
  • 1
Батареи с ультрагорячим углеродом станут самым дешевым накопителем энергии
  • 02.09 02:56
  • 73
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 02.09 02:39
  • 1
Почему российская ядерная промышленность еще не под санкциями
  • 01.09 22:32
  • 1
Горячая осень СВО
  • 01.09 20:11
  • 1
Берлин решил схитрить и отправил Киеву устаревшие танки. Вот что вышло
  • 01.09 18:38
  • 2631
Как насчёт юмористического раздела?