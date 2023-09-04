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Военное обозрение

«Это не просто лодка»: Минобороны Франции отказалось строить второй авианосец

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Концепт авианосца PA-NG

Франция обладает единственным авианосцем Charles de Gaulle, который служит флоту с 2001 года. Однако многие местные эксперты и политики настаивают на необходимости постройки второго корабля, указывая, что в противном случае страна может лишиться возможности защищать свои интересы на море и в итоге потеряет свой рейтинг в военном и дипломатическом отношениях.

Согласно подсчетам, сделанным в 2017 году, строительство авианосца нового поколения PA-NG потребует 10 лет и обойдется в 4,5 млрд евро, то есть ежегодно придется выделять 450 млн евро или 0,2% ВВП.

28 августа глава Генеральной дирекции по вооружениям Эммануэль Чива эфире BFMTV озвучил позицию Минобороны по этому вопросу, фактически заявив об отказе от планов постройки нового корабля:

Второй авианосец – это инфраструктура, это второй экипаж, это новые самолеты, не говоря уже об обучении и обслуживании. Так что это не просто лодка.

Ранее, в 2019 году, адмирал Пьер Вандье, начштаба ВМС Франции, заявил, что основное беспокойство вызывает возможность укомплектования экипажа, так как с 1990 года флот потерял половину своего личного составе:

У нас больше нет кадров, чтобы обеспечить ими основной экипаж авианосца в 2032 году и достичь 900 человек в 2035 году для начала испытаний.

Адмирал предложил сделать выбор – либо отказаться от одной из АПЛ, либо набирать новых моряков и обучать их в течение 10 лет. Но основная проблема состоит в финансировании авианосца. В 2019 году адмирал Жан-Филипп Роллан представил оценку стоимости содержания уже действующего Charles de Gaulle примерно в 200 млн евро в год: 120 млн уходит на обслуживание, 60 млн на персонал, 20 млн на содержание сопутствующей инфраструктуры.

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  • В новости упоминаются
Страны
Франция
Продукция
Charles de Gaulle
Проекты
Авианосец
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