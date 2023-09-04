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Военное обозрение

Пресса США: Передаваемые России иранские беспилотники могут содержать начинку для самоподрыва от израильской разведки

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Источник изображения: topwar.ru

Официальные лица Ирана обвинили Израиль в очередной попытке саботировать реализуемые в стране оборонные программы.

Как сообщается в издании Defense News, на иранском телеканале IRINN вышел репортаж, в ходе которого чиновники заявили об организации израильской разведкой «Моссад» каналов поставки в страну иностранных деталей, которые используются Тегераном для производства ракет и беспилотников.

Отмечается, что в них встроена взрывная начинка, предназначенная для самоподрыва изделий, таких как баллистические ракеты или БПЛА. Такого рода «сюрприз» может содержаться и в беспилотниках-камикадзе, которые передаются России и затем применяется ей на Украине.

В репортаже иранского ТВ были показаны данные детали, которые оказались круглыми электрическими соединителями высокой плотности военного образца. Данные разъемы могут использоваться для крепления электронных компонентов ракеты или беспилотника, таких как система наведения, и пропускать как электричество, так и сигналы.

В таких разъемах были обнаружены комплекты взрывчатки с определенным временем подрыва

- заявил иранский репортер.

Как поясняют в прессе США, Тегеран и ранее обвинял Израиль в попытках саботажа, в том числе путем выхода на внутренний рынок Ирана через организованные разведкой каналы зарубежных продаж.

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Страны
Израиль
Иран
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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