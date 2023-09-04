Войти
Известия.ru

В США заявили о случайном раскрытии Киевом реальных потерь ВСУ

594
0
0
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Полковник Макгрегор: Киев случайно озвучил данные о гибели 400 тыс. солдат ВСУ

С начала украинского конфликта погибли 400 тыс. украинских боевиков. Как отметил 31 августа экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор журналисту Стивену Гарднеру, в Киеве ему подтвердили данную информацию.

«Люди, наконец-то, говорят мне: «Знаете, Макгрегор, вы были правы. Погибли 400 тыс. солдат ВСУ». Украинцы и сами случайно подтвердили это, заявив, что должны отдать дань уважения погибшим. Они упомянули то же самое число — 400 тыс. военнослужащих. Всё скоро поменяется. <…> Конфликту пришел конец», — сказал он в интервью на Youtube-канале.

Макгрегор уточнил, что потери ВСУ гораздо больше, чем были даже у США во время Второй мировой войны.

Военный медик ВСУ Вадим Холоденко сообщил канадской газете The Globe and Mail 1 сентября, что более половины медицинских материалов и расходников, необходимых Вооруженным силам Украины (ВСУ), поставляют волонтеры, а не украинское министерство обороны. Он также заявил об отсутствии качественных жгутов и обученных медработников в украинской армии, что значительно снижает выживаемость военнослужащих в первый час после ранения.

Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в этот день подтвердил, что ВСУ несут большие потери на фронте. Это невозможно отрицать, указал он.

Кроме того, 1 сентября жители Киева рассказали, что в городе началась мобилизация мужчин старше 50 лет. Один из местных жителей рассказал, что украинские военные блокировали одно из общежитий города и мобилизовали всех находившихся там мужчин, которые приехали в город на заработки.

По данным Минобороны РФ, с 25 августа по 1 сентября Вооруженные силы (ВС) России нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине. Истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России и средствами ПВО также в течение недели были сбиты четыре боевых самолета Воздушных сил Украины и один вертолет.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
15.06.2023
Путин заявил о корректировке американским БПЛА атаки на российский корабль
27.12.2022
Герасимов назвал ракеты "Кинжал" неуязвимыми для украинских систем ПВО
10.11.2021
Daily Express (Великобритания): Путин посылает Байдену предупреждение, демонстрируя сокрушительную военную мощь в Черном море
29.06.2021
Kayhan (Иран): «Еще раз — и мы стреляем на поражение!». Предупреждение России британцам
20.06.2016
Стратегический партнер России
06.02.2014
Потратить как НАТО
28.04.2007
Пора вооружаться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 18:33
  • 54957
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 14:29
  • 19
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 22:42
  • 17
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 16:43
  • 1
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 02.09 03:16
  • 1
Батареи с ультрагорячим углеродом станут самым дешевым накопителем энергии
  • 02.09 02:56
  • 73
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 02.09 02:39
  • 1
Почему российская ядерная промышленность еще не под санкциями
  • 01.09 22:32
  • 1
Горячая осень СВО
  • 01.09 20:11
  • 1
Берлин решил схитрить и отправил Киеву устаревшие танки. Вот что вышло
  • 01.09 18:38
  • 2631
Как насчёт юмористического раздела?