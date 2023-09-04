Полковник Макгрегор: Киев случайно озвучил данные о гибели 400 тыс. солдат ВСУ

С начала украинского конфликта погибли 400 тыс. украинских боевиков. Как отметил 31 августа экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор журналисту Стивену Гарднеру, в Киеве ему подтвердили данную информацию.

«Люди, наконец-то, говорят мне: «Знаете, Макгрегор, вы были правы. Погибли 400 тыс. солдат ВСУ». Украинцы и сами случайно подтвердили это, заявив, что должны отдать дань уважения погибшим. Они упомянули то же самое число — 400 тыс. военнослужащих. Всё скоро поменяется. <…> Конфликту пришел конец», — сказал он в интервью на Youtube-канале.

Макгрегор уточнил, что потери ВСУ гораздо больше, чем были даже у США во время Второй мировой войны.

Военный медик ВСУ Вадим Холоденко сообщил канадской газете The Globe and Mail 1 сентября, что более половины медицинских материалов и расходников, необходимых Вооруженным силам Украины (ВСУ), поставляют волонтеры, а не украинское министерство обороны. Он также заявил об отсутствии качественных жгутов и обученных медработников в украинской армии, что значительно снижает выживаемость военнослужащих в первый час после ранения.

Руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов в этот день подтвердил, что ВСУ несут большие потери на фронте. Это невозможно отрицать, указал он.

Кроме того, 1 сентября жители Киева рассказали, что в городе началась мобилизация мужчин старше 50 лет. Один из местных жителей рассказал, что украинские военные блокировали одно из общежитий города и мобилизовали всех находившихся там мужчин, которые приехали в город на заработки.

По данным Минобороны РФ, с 25 августа по 1 сентября Вооруженные силы (ВС) России нанесли пять групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на Украине. Истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России и средствами ПВО также в течение недели были сбиты четыре боевых самолета Воздушных сил Украины и один вертолет.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.