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Военное обозрение

Армия США заключила контракт на полномасштабное производство нового БТР AMPV

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Источник изображения: topwar.ru

31 августа армия США заключила с компанией BAE Systems контракт, предусматривающий развертывание полномасштабного производства нового БТР – так называемой «многоцелевой бронированной машины AMPV».

Ранее, в прошлом и текущем годах, в общей сложности было выделено $432,6 млн для налаживания производства AMPV (приобретено 276 машин с поставкой к концу 2024 года). Всего же стоимость потенциального заказа составляет $1,6 млрд.

Ожидается, что полномасштабные серийные поставки машин начнутся в начале 2025 года

- говорится на сайте BAE Systems.

Как заявляют в компании, AMPV заменяют бронетранспортеры семейства M113 «времен Вьетнамской войны», базовая версия которого начала поступать на вооружение в 1960 году. На данный момент M113 составляют около трети парка гусеничных машин в боевых группах бронетанковой бригады. Новая техника устраняет недостатки M113 с точки зрения защиты, безопасности, мобильности и мощности. Она также обеспечивает гибкость для внедрения будущих технологий и интеграции с сетью управления войсками.

AMPV обладает двигателем и подвеской, которые установлены на БМП M2 Bradley и САУ M109A7 Paladin, что должно снизить логистическую нагрузку на армию. Первой перешла на AMPV одна из боевых групп бригады 3-й пехотной дивизии, получив полный комплект из 130 единиц техники.

AMPV входит в число 35 главных приоритетов армии. Как ожидается, в течение следующих двух десятилетий мировой парк будет состоять почти из 3000 машин данной модели, выполненной в пяти различных модификациях.

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Страны
Вьетнам
США
Продукция
Bradley
M109
M113 БТР
Компании
BAE Systems
Проекты
AMPV
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