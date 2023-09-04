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Известия.ru

Военный эксперт рассказал о характеристике заказанных США ракет AMRAAM

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Источник изображения: Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Jaap Arriens

Пентагон закупит ракеты для Украины: эксперт Кнутов рассказал об их характеристике

Минобороны США заключило с компанией Raytheon контракт на покупку ракет класса «воздух – воздух» средней дальности (AMRAAM) для Украины. Сумма составила $192 млн, сообщается на сайте ведомства. Военный эксперт Юрий Кнутов рассказал «Известиям» 1 сентября о характеристиках заказанных снарядов.


«Это натовские ракеты типа «воздух – воздух». Эта ракета считается среднего радиуса действия, но по большому счету дальность действия у них не такая большая, — 30–40 км. Более того, их установка на самолеты типа МиГ-29 и Су-27 конструкцией не предусмотрена, поэтому вряд ли их будут устанавливать на эти машины. Скорее всего, они будут применяться, возможно, в перспективе поступления на самолеты F-16, которые ожидаются в декабре этого года», — сказал эксперт, добавив, что особых преимуществ у такой ракеты нет.

В то же время он уточнил, что на российских Су-30, Су-35 стоят дальнобойные ракеты с дальностью поражения до 300 км.

«Полагаю, что эта поставка призвана в основном обеспечить Украине наличие данного ассортимента ракет на вооружении, но для их применения нужны специальные прицелы и другое специальное оборудование», — заключил Кнутов.

Накануне издание Politico, ссылаясь на источники в Пентагоне, сообщило, что Вооруженные силы Украины могут получить первые 10 из 31 американского танка M1 Abrams в середине сентября. Газета отметила, что в настоящее время техника находится в Германии.

Западные государства усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации и обстрелов со стороны украинских военных. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений Украине. Так, в середине января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что новый виток по поставкам Киеву военного оборудования может лишь «затянуть всю историю».

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
Продукция
AMRAAM
F-16
M1 Abrams
Су-27
Су-30
Су-35
Компании
Raytheon
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