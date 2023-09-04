Войти
Lenta.ru

В Британии заявили о способной уничтожить Лондон за шесть минут ракете ВС РФ

409
0
0
Бросковые испытания МБР РС-28 «Сармат»
Бросковые испытания МБР РС-28 «Сармат».
Источник изображения: Фото: РИА Новости

Российский стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» может снести Лондон за шесть минут. Об этом заявил обозреватель британской газеты Express Мэтью Дули.

Автор подчеркнул, что Россия поставила на боевое дежурство стратегический комплекс «Сармат». По мнению обозревателя, таким образом президент Путин послал Западу пугающее ядерное предупреждение.

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщил, что российский стратегический ракетный комплекс РС-28 «Сармат» с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой поставили на боевое дежурство.

В июне военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил, что ракеты «Сармат», которые весят 210 тонн, могут нести к цели более десяти боеголовок. По его словам, ракета может лететь к цели как через Северный, так и через Южный полюс.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Сармат МБР
Компании
Минoбороны РФ
Роскосмос
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
Ядерный щит
Похожие новости
29.04.2022
«Сармат» имеет значение
22.04.2022
Первый испытательный пуск перспективной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»
01.11.2019
Летные испытания межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат" будут начаты в 2020 году
01.11.2019
The Times (Великобритания): новую ракету Путина "невозможно остановить"
13.03.2018
Минобороны подтвердило существование представленного Путиным оружия
16.11.2017
19 триллионов принимают на вооружение
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.09 18:33
  • 54957
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.09 14:29
  • 19
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 04.09 12:12
  • 1
Российский полковник назвал плюсы и минусы сделанных из картона дронов ВСУ
  • 03.09 22:42
  • 17
Эксперты оценили БМП «Манул» с 57-мм пушкой в качестве средства для противодействия форсированию противником водных преград
  • 03.09 15:47
  • 5
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 03.09 10:15
  • 3
Британия собирается заменить переданные ВСУ ракеты Storm Shadow сверхзвуковым аналогом из Израиля
  • 03.09 01:26
  • 7
Ракетный центр Макеева покажет макет перспективной ракеты "Корона" на форуме "Армия-2023"
  • 02.09 16:43
  • 1
Эксперт: на SJ-100 импортозамещено около 40 систем и агрегатов
  • 02.09 14:20
  • 52
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 02.09 03:16
  • 1
Батареи с ультрагорячим углеродом станут самым дешевым накопителем энергии
  • 02.09 02:56
  • 73
Руководство "Ростеха" оценивает дефицит высококвалифицированных кадров на своих предприятиях в десятки тысяч человек
  • 02.09 02:39
  • 1
Почему российская ядерная промышленность еще не под санкциями
  • 01.09 22:32
  • 1
Горячая осень СВО
  • 01.09 20:11
  • 1
Берлин решил схитрить и отправил Киеву устаревшие танки. Вот что вышло
  • 01.09 18:38
  • 2631
Как насчёт юмористического раздела?