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ТАСС

NYT: в правительстве Германии неофициально хотят переговоров по урегулированию на Украине

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Источник изображения: AP Photo/ Libkos

По информации газеты, представители кабмина ФРГ пока готовы обсуждать этот вопрос только в частном порядке

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Представители правительства ФРГ хотели бы начать переговоры по урегулированию на Украине, но пока готовы обсуждать этот вопрос только в частном порядке. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на главу офиса Европейского совета по международным отношениям в Берлине Яну Пульерин.

По ее словам, в германском правительстве, указывает издание, "хотят решения на основе переговоров и обсуждают, как можно было бы усадить Россию за стол переговоров", однако чиновники ФРГ поднимают этот вопрос "лишь в частном порядке и лишь с доверенными специалистами аналитических центров".

В Берлине и Вашингтоне хотят, полагает эксперт, чтобы боевые действия не затягивались на неопределенный срок, так как "политическая воля к бессрочной военной и финансовой поддержке Украине уже начинает сходить на нет". Особенно это проявляется у правых и крайне правых сил, которые постепенно становятся все более популярными.

Российская сторона на разных уровнях неоднократно обозначала свою позицию относительно конфликта на Украине. Как отмечала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Москва всегда была и остается открытой к дипломатическому решению кризиса и готова ответить на действительно серьезные предложения, тогда как киевский режим прервал и запретил переговоры с Россией. 

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Страны
Германия
Россия
США
Украина
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