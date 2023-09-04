Эксперт объяснил, с какой целью "Сармат" поставили на боевое дежурство

Эксперт Коротченко: боевое дежурство "Сармата" повысит мощь ядерной триады РФ

МОСКВА, 1 сентября/ Радио Sputnik. Постановка на боевое дежурство ракетного комплекса "Сармат" увеличит устойчивость стратегических ядерных сил России, заявил военный аналитик Игорь Коротченко.

""Сармат" способен атаковать как через Северный, так и Южный полюс. По разным оценкам, эта ракета несет от 10 до 15 боеголовок индивидуального наведения и развитый комплекс средств преодоления ПРО. Безусловно, "Сармат" повысит возможности и устойчивость российской группировки стратегических ядерных сил по сдерживанию потенциальных агрессоров", – цитирует Коротченко РИА Новости.

Также эксперт выразил мнение, что в текущей военно-политической ситуации видит целесообразным возрождение проекта "ракетного поезда" – БЖРК "Баргузин".

"За счет неопределенности своего положения в позиционном районе от Москвы до Владивостока и недоступности для средств спутниковой разведки потенциального противника вскрыть его местонахождения будет вносить существенный вклад в потенциал ответного удара и станет серьезным фактором в обеспечении стратегической неуязвимости российских ядерных сил",– резюмировал Коротченко.

Ранее гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что расчет стратегического ракетного комплекса "Сармат" заступил на боевое дежурство.

Радио Sputnik сообщало, что, по словам генконструктора "Сармата", ракета достанет до любой точки планеты.