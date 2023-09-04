«Прототипы уже устанавливаются на воздушные платформы»: В Турции ведется разработка радара MURAD с АФАР

Источник изображения: topwar.ru
Турецкая компания ASELSAN добилась существенного прогресса в разработке радара с АФАР, получившего обозначение MURAD. В скором времени он должен быть принято на вооружение боевой авиации.
- заявил разработчик, слова которого приводятся в издании SavunmaSanayiST.
Как указывается, радар с активным сканированием создается на основе нитрида галлия, «который является самой передовой технологией в мире». При использовании данного химического соединения снижается потребность РЛС в мощности, что делает машину менее энергоемкой и более скрытной из-за уменьшения теплового следа.
Источник изображения: topwar.ru
- пояснили в ASELSAN, указав, что уже проходят бросковые испытания УР, оснащенных РЛС с АФАР.
Как полагают в компании, летательные аппараты и ракеты, снаряженные АФАР, «изменят правила игры» в воздушном пространстве. Этими достижениями смогут воспользоваться и союзники Турции.