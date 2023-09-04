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Военное обозрение

«Прототипы уже устанавливаются на воздушные платформы»: В Турции ведется разработка радара MURAD с АФАР

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Источник изображения: topwar.ru

Турецкая компания ASELSAN добилась существенного прогресса в разработке радара с АФАР, получившего обозначение MURAD. В скором времени он должен быть принято на вооружение боевой авиации.

Возможность обнаружить врага на ранней стадии, отслеживать его с большей точностью и поражать и уничтожать противника с большей дистанции, является ценным приобретением для воздушного боя

- заявил разработчик, слова которого приводятся в издании SavunmaSanayiST.

Как указывается, радар с активным сканированием создается на основе нитрида галлия, «который является самой передовой технологией в мире». При использовании данного химического соединения снижается потребность РЛС в мощности, что делает машину менее энергоемкой и более скрытной из-за уменьшения теплового следа.

Источник изображения: topwar.ru

В настоящее время прототипы РЛС уже устанавливаются на наши самолеты и беспилотники; интеграция продолжается. В ближайшие несколько лет мы увидим в небе наши воздушные платформы, летающие с этим радаром. Когда наши ракеты и радары объединяются, они создают эффект мультиприкатора

- пояснили в ASELSAN, указав, что уже проходят бросковые испытания УР, оснащенных РЛС с АФАР.

Как полагают в компании, летательные аппараты и ракеты, снаряженные АФАР, «изменят правила игры» в воздушном пространстве. Этими достижениями смогут воспользоваться и союзники Турции.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Проекты
АФАР
БПЛА
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