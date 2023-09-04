Роскосмос планирует завершить летные испытания «Ангары» в 2024 году

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что летные испытания ракет-носителей «Ангара-1.2» и «Ангара-А5» завершатся в 2024 году. Об этом он сообщил в своей презентации на открытом уроке в рамках просветительского марафона от Российского общества «Знание».

Во время своего выступления Борисов также рассказал о начале формирования новой многоспутниковой группировки «Сфера». Это, по словам гендиректора «Роскосмоса», поможет России укрепить свои возможности в космосе, а также завершилось строительство первой очереди космодрома Восточный, начатое еще с середины 2012 года.

Отправка первой летной ракеты носителя «Ангара-А5» на космодром Восточный в Амурской области запланирована на осень 2023 года. Сейчас ее активно готовят к летным испытаниям.

В настоящее время на космодроме Восточный испытывают макетную копию «Ангары-А5» — «Ангару-НЖ» («наземная жидкость»). 5 июня тестовую копию «Ангары», изначально изготовленную предприятием «Полет» и предназначенную для проверки всех систем РН, привезли на космодром.