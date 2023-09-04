В Роскосмосе отметили заинтересованность стран в использовании орбитальной станции РФ

Гендиректор госкорпорации Юрий Борисов заявил о возможности помочь построить отдельный сегмент для какого-то агентства и пристыковать его к РОС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Многие зарубежные страны проявляют интерес к использованию возможностей перспективной Российской орбитальной станции (РОС). Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов во время открытого урока в рамках просветительского марафона, организованного Российским обществом "Знание".

"Хотим и предлагаем нашим коллегам, различным космическим коллегам использовать нашу российскую станцию в их интересах. То есть, открыть этот проект, сделать его международным. И интерес, поверьте, у многих стран очень большой. Вплоть до того, что мы поможем построить отдельный сегмент, отдельный модуль для какого-то агентства и пристыковать его [к РОС], и они смогут использовать его", - сказал Борисов.

Заместитель генерального директора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев на форуме "Армия-2023" заявил, что российская сторона пока не получала откликов от иностранных партнеров по участию в проекте Российской орбитальной станции.