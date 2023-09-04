На Украине признали, что стране будет трудно без поставок западного оружия

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что причин для остановки военной помощи нет

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Украине пришлось бы очень трудно без военной помощи западных партнеров. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны Кирилл Буданов.

"Тяжело будет, очень тяжело. Чего обманывать, очень тяжело будет", - сказал он в эфире телеканала "1+1", отвечая на соответствующий вопрос ведущей. При этом глава украинской военной разведки выразил уверенность в том, что "нет никакой причины считать, что поставки оружия будут полностью остановлены".

Комментируя звучащие от западных политиков претензии к темпам украинского контрнаступления, Буданов подчеркнул, что оно "ведется не для партнеров".

После начала специальной военной операции РФ западные партнеры Киева нарастили поставки Украине оружия, которые на данном этапе исчисляются миллиардами долларов. При этом Киев постоянно просит Запад передать еще больше вооружения, а также более современные его образцы, дальнобойные ракеты и авиацию.

Однако в Киеве опасаются, что из-за отсутствия анонсированных "прорывов" в зоне боевых действий страны Запада могут резко сократить финансовую и военную поддержку Украины и пытаются переложить ответственность за провал на союзников, которые, по их мнению, слишком долго тянули с принятием решения о поставках вооружений. Как отмечали аналитики агентства Bloomberg, западные партнеры обеспокоены затягиванием боевых действий, так как их возможности поставлять Киеву оружие истощаются, а нарастить его производство в требуемых объемах проблематично.

Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки оружия украинским вооруженным силам западными странами как их растущую вовлеченность в конфликт на Украине.