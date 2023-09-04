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Известия.ru

Эксперты рассказали об эффективности разминирования на Украине

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Мельников

Российские инженерно-саперные подразделения имеют уникальный опыт и совершенную технику, рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

«У российских саперов работы много. Специальная военная операция отличается тем, что все поля и окрестности населенных пунктов, которые мы освободили, особенно в Донецкой агломерации, густо засеяны минами. Зачастую такими, которые не извлекаются, — безоболочковыми, «хитрыми» минами и т.д.», — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Он отметил, что это крайне сложный процесс. Но, по его словам, упростить разминирование помогают роботы «Уран-6».

«Один такой робот заменяет целое подразделение, и к тому же он обезвреживает даже хитроумные мины. Роботы хорошо себя зарекомендовали и в Сирии, и на Кавказе и сейчас хорошо себя показывают в зоне специальной военной операции. Есть и другие инженерные машины, которые эффективно используются для разминирования», — добавил Леонков.

По словам эксперта, постепенно решается проблема с площадями, густо засеянными минами, — они затрудняли возобновление сельского хозяйства.

«Благодаря современной инженерной технике вопрос решается быстро и качественно. И у наших саперов есть большой опыт. Мы начали его получать еще в сирийской кампании, где разминировали крупные города или местности, имеющие историческое значение, например, ту же самую Пальмиру. Боевики там всё, что можно, заминировали сложными современными устройствами. Без современных систем разминирования очистить территорию было бы невозможно», — отметил Алексей Леонков.

Эти же комплексы продолжают работать в Лаосе, где уже более сорока лет народ не мог ходить по лесам и по полям без риска для жизни, добавил эксперт. Траловые системы, которые ставятся на бронетехнику и на инженерные машины, со своей задачей справляются.

«У наших саперов хорошо получается разминирование с помощью установки УР-77 «Змей Горыныч», с помощью танков с тралами. Никто не отменяет и самих саперов с собачками. Всё это действует комплексно. Огромный опыт был накоплен до специальной операции: разминирование в Лаосе, в других странах после жесткого американского минирования. В том числе ликвидация мин с «сюрпризами». Наш центр по разминированию, наверное, лучший в мире. В отличие от противника мы имеем большое преимущество и в опыте, и в оснащении», — заявил «Известиям» со своей стороны военный эксперт Василий Дандыкин.

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Страны
Лаос
Россия
Сирия
США
Украина
Продукция
УР-77
Уран-6
Проекты
Робот
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