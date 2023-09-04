В Кремле прокомментировали размещение военных предприятий на Украине

Песков: размещение военных предприятий на Украине не способствует урегулированию

Размещение на территории Украины объектов по производству вооружения не способствует урегулированию конфликта. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в пятницу, 1 сентября.

«Принципиально изменить ситуацию это не может. Это не может также каким-то образом повлиять на предопределенность успешного выполнения и завершения специальной военной операции», — подчеркнул он на брифинге.

Любые военные предприятия, размещенные западными странами на Украине, станут целью для Вооруженных сил РФ, напомнил Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать появление на Украине представительства Великобритании, конечной целью которого станет производство там вооружений.

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что британская оборонная компания BAE Systems, которая откроет на Украине свое представительство, в частности, будет собирать гаубицы. Он отметил, что развитие собственного производства оружия — это топ-приоритет.

21 августа Зеленский также сообщил о договоренности по производству шведских боевых машин пехоты CV90 на Украине. По его словам, украинские военнослужащие уже начали обучение работе со шведскими артиллерийскими системами Archer.

Также еще 6 июля гендиректор Армин Паппергер концерна Rheinmetal по производству бронетехники сообщил, что на Украине планируется открыть немецкое оборонное предприятие в течение 12 недель. Он отметил, что крупнейший в Германии производитель оружия будет обучать украинских военнослужащих обслуживать танки и другую бронетехнику, произведенную на заводе.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предприятие Rheinmetall по производству бронетехники станет законной целью для армии России в случае его строительства на Украине.

Кроме того, 10 июля украинский министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин объявил о начале строительства в стране предприятия по производству беспилотников Bayraktar турецкой авиастроительной компании Baykar.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.