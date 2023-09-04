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РИА Новости

В украинской компании признали российское преимущество в беспилотниках

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БПЛА "Орлан-10У" ВС РФ в зоне проведения СВО
БПЛА "Орлан-10У" ВС РФ в зоне проведения СВО.
Источник изображения: © РИА Новости

В украинской компании по производству БПЛА признали российское преимущество

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Украинский военнослужащий Николай Гаврилюк, основавший компанию по производству беспилотников, в интервью испанской газете Mundo признал, что преимущество в использовании БПЛА сейчас у России.

В четверг вице-премьер Украины Михаил Федоров сообщил о передаче украинским военным более 1000 беспилотников среди которых 900 FPV-дронов, а также более 100 Mavic и Matrice.

"Преимущество, которое украинцы имели в начале конфликта в ... массированном использовании летательных аппаратов этого типа, исчезло", - приводит издание слова Гаврилюка.

Украинский военный в интервью изданию признал, что "российская армия не такая плохая, как мы говорили". "Они (Россия - ред.) начали массово производить все виды вооружений, в том числе беспилотники", - добавил он.

Как отмечает Mundo, Гаврилюк является членом проекта "Армия дронов", запущенного Украиной летом 2022 года. По словам представителя проекта Антонины Романюк, в рамках инициативы удалось подготовить уже более 10 тысяч пилотов БПЛА и основать около 200 компаний по производству беспилотников.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
БПЛА
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