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ТАСС

В Китае началась подготовка к высадке первых тайконавтов на поверхность Луны

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Кадр с панорамной камеры A, установленной на модуле «Тяньхэ». На изображении видны тайконавты занимающиеся внекорабельной деятельностью в ноябре 2021 года
Кадр с панорамной камеры A, установленной на модуле «Тяньхэ». На изображении видны тайконавты занимающиеся внекорабельной деятельностью в ноябре 2021 года.
Источник изображения: CMSA, CCTV, Chinese Academy of Sciences

Исследовательские и строительные работы в рамках проекта уже ведутся, сообщил телеканал CGTN

ПЕКИН, 1 сентября. /ТАСС/. Программа подготовки миссии по высадке тайконавтов на поверхность Луны стартовала в Китае. Об этом сообщил телеканал CGTN со ссылкой на заявление китайского Управления программы пилотируемых космических полетов (CMSA).

По данным телеканала, исследовательские и строительные работы в рамках проекта уже ведутся, осуществить высадку первого представителя КНР на Луну планируется к 2030 году. В ходе миссии Китай запустит беспилотный аппарат и спускаемый модуль, которые останутся на орбите естественного спутника Земли, по образцу предыдущих лунных программ "Чанъэ". Затем пилотируемый космический корабль отправится на орбиту Луны и состыкуется с базовой станцией. После этого тайконавт прилунится с помощью посадочного модуля, а по завершении исследовательских работ использует его для обратного путешествия к космическому кораблю, который и доставит его обратно на Землю.

Как отмечает CGTN, стартовая площадка для нового проекта будет расположена на космодроме Вэньчан в провинции Хайнань на юге Китая. На Луну и с ее поверхности тайконавта доставит космический аппарат, разработанный на основе моделей серии "Шэньчжоу", которая уже много лет используется в ходе китайских космических миссий. Ракета-носитель будет многоразовой и сможет перевозить от трех до семи человек, а обновленный спускаемый модуль будет способен доставить на поверхность спутника Земли до двух человек вместе с оборудованием и различными грузами. Он также обеспечит тайконавтов всем необходимым для пребывания на поверхности Луны и каналами связи для передачи научных данных.

КНР в рамках лунной программы также вскоре отправит к естественному спутнику Земли в сотрудничестве с Роскосмосом автоматические станции "Чанъэ-6", "Чанъэ-7" и "Чанъэ-8". В ходе предстоящих миссий планируется испытать ключевые технологии и приступить к строительству Международной научной лунной станции (МНЛС) - комплекса экспериментально-исследовательских средств, которыми можно будет управлять удаленно. Первая миссия отправится к Луне в 2026 году, к 2028 году планируется завершить проект постройки МНЛС. 

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Страны
Китай
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Роскосмос
Проекты
CLEP
Луна
Шэньчжоу
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