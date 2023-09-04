Украинский замминистра пожаловался на российские "Ланцеты"

Украинский замминистра пожаловался на большой ущерб от российских "Ланцетов"

МОСКВА, 1 сен - РИА Новости. Заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков в интервью испанской газете Mundo пожаловался, что российские беспилотники "Ланцет" наносят большой ущерб, он также отметил, что силы РФ значительно увеличили использование дронов.

"Русские научились и существенно увеличили использование дронов. Не только в количестве, но и в качестве. "Ланцет" наносит нам большой ущерб", - заявил Борняков.

При этом он заявил, что не знает, "у кого сейчас преимущество в цифрах", добавив, что Украина ускоряет процесс и в этом году собирается произвести в 10 или 15 раз больше дронов, чем в 2022 году. По его словам, речь идет о "сотнях тысяч".

Ранее вице-премьер Украины Михаил Федоров, который занимается вопросом беспилотников, заявил, что "Ланцет" - это достаточно эффективное оружие", которое представляет большую угрозу.