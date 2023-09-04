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ЦАМТО

ВМС КСИР примут на вооружение новые подводные лодки

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ПЛ «Фатех» на стапеле
ПЛ «Фатех» на стапеле.
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 1 сентября. Иранское агентство Tasnim 29 августа сообщило со ссылкой на источники в Минобороны Ирана, что ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) вскоре примут на вооружение две подводные лодки нового поколения.

Дизель-электрические подводные лодки класса "Фатех" были разработаны Организацией морской промышленности при Министерстве обороны Ирана. Ожидается, что ВМС КСИР официально введут ДЭПЛ в боевой состав флота в ближайшей перспективе.

Ранее, в апреле, командование ВМС КСИР Ирана сообщило, что несколько корпусов ДЭПЛ класса "Фатех" находятся на разных стадиях строительства. При этом корпуса второй, третьей и четвертой подлодок класса "Фатех" уже построены и находятся на стадии оснащения.

Ранее командующий ВМС Ирана высоко оценил возможности принятой на вооружение подлодки "Фатех", подчеркнув ее эффективность при обнаружении подводных целей и пуске торпед.

Согласно открытой информации, надводное водоизмещение ДЭПЛ "Фатех" составляет 527 т, подводное – 593 т, длина подлодки – 43,5 м, ширина – 4,5 м. Она оснащена четырьмя 533-мм торпедными аппаратами, может нести 8 морских мин, развивать скорость до 14 узлов, погружаться на глубину до 200 м и находиться в подводном положении до 35 суток. Также сообщалось о возможности применения ДЭПЛ управляемых ракет. Подводная лодка оборудована современной гидроакустической системой, предназначенной для слежения за судами противника, и бортовой системой противоракетной обороны.

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2021 года руководитель Организации морской промышленности Министерства обороны Ирана контр-адмирал Амир Растегари заявил агентству IRNA, что Иран намерен построить подводные лодки для КСИР. Речь шла о ДЭПЛ класса "Фатех". Ранее все иранские подводные лодки состояли на вооружении ВМС Ирана.

В настоящее время в состав ВМС Ирана входят три дизель-электрические подводные лодки российской постройки проекта 877ЭКМ ("Кило"), включая (901) "Тарег", принятую на вооружение в 1992 году, (902) "Нур" и (903) "Юнес", введенные в строй в 1993 и 1996 годах, соответственно.

Начиная с 2007 года, ВМС Ирана приняли на вооружение сверхмалые подводные лодки класса "Гадир" водоизмещением 125 т. Также с 2006 года эксплуатируются сверхмалые подводные лодки класса "Наханг" водоизмещением 115 т. Первая подводная лодка класса "Фатех" водоизмещением 527 т официально вошла в боевой состав ВМС Ирана в феврале 2019 года.

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Страны
Иран
Проекты
877 Палтус
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