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Известия.ru

Шойгу поздравил слушателей Военной академии Генштаба ВС с началом учебного года

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Министр обороны России Сергей Шойгу 1 сентября поздравил слушателей Военной академии Генерального штаба ВС с началом нового учебного года.

Он отметил, что высокопоставленные военные специалисты из 26 дружественных стран пройдут подготовку в Военной академии в текущем году.


«<...> также он (опыт специалистов военной академии. — Ред.) будет полезен военным специалистам высшего звена из 26 дружественных стран, которые пройдут подготовку в академии в этом году», — объявил министр.

Он также отметил талант и искренность преподавателей академии и пожелал слушателям обрести крепкие знания, которые помогут в будущем принимать правильные решения.

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем знаний. В своем поздравлении он отметил, что число первоклассников в городе составило около 120 тыс. человек. А всего в школы в этом году пришло около 1,1 млн человек.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Собянин Сергей
Шойгу Сергей
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