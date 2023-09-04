Лавров: СВО придала мощный импульс к установлению справедливости и многополярности в мире

По словам главы МИД РФ, страны глобального Юга не хотят больше жить по тем правилам, которые "золотой миллиард" придумал под руководством США

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российская специальная военная операция (СВО) на Украине значительно поспособствовала установлению принципов справедливости и многополярности в мире. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

"Наша специальная военная операция придала мощный импульс движению, которое и так вызревало в мировом сообществе, к справедливости и многополярности, - сказал он. - Страны глобального Юга, мы еще называем их странами нового большинства, не хотят больше жить по тем правилам, которые "золотой миллиард" придумал под руководством США и всем навязывает".

Лавров обратил внимание на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона после саммита БРИКС о том, что "глобальный Юг не хочет полагаться только на Запад и становится все более и более самостоятельным". "Лучше поздно, чем никогда такие признания делать. Тем не менее пока это далеко не доминирующая западная тенденция в политической мысли и практике, Запад продолжает грозиться нанести России стратегическое поражение на поле боя", - указал министр.