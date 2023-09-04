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ЦАМТО

СВ Филиппин проводят тендер по закупке машин разминирования

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БТР ASCOD-2
БТР ASCOD-2.
Источник изображения: www.armyrecognition.com

ЦАМТО, 1 сентября. Израильская компания Elbit Systems лидирует в тендере, предусматривающем закупку для Сухопутных войск Филиппин партии бронированных инженерных машин (Combat Engineering Vehicles – CEV).

Как сообщает Armyrecognition.com, МНО Филиппин 26 августа инициировало очередной раунд публичных торгов по проекту приобретения инженерных машин CEV для СВ Филиппин.

Издание отмечает, что базовые технические характеристики этих машин практически идентичны с легким танком Sabrah израильской компании Elbit Systems, который использует шасси ASCOD-2, разработанное General Dynamics European Land Systems (GDELS).

Поскольку недавно ВС Филиппин прибрели 18 ед. танков Sabrah, предпочтение единому шасси очевидно. Закупка единой платформы предоставляет значительные преимущества с точки зрения обучения, технического обслуживания и логистики.

Согласно тендерным требованиям, предлагаемая претендентами инженерная машина CEV должна отвечать комплексному набору технических требований, включая гусеничное шасси, оснащенное комплектом узлов для крепления различного типа оборудования, такого как минно-тральные катки или внешнюю систему разминирования. Также машина должна быть оснащена системой разметки препятствий и многороторным дроном, оснащенным магнитометром.

Уровень бронирования должен соответствовать стандартам STANAG 4569 "Уровень 3a". Мощность дизельного двигателя V6 с турбонаддувом должна составлять не менее 275 л.с. Машина также должна быть оборудована башней для установки разнообразного вооружения.

Особо отмечается, что машины должны быть интегрированы с сетевой системой боевого управления и разведки C4ISR, что повысит ситуационную осведомленность и коммуникационные возможности на поле боя.

Издание отмечает, что испанская саперная машина Pizarro II Castor производства GDELS Santa Barbara Sistemas также по своим характеристикам близка к тендерным требованиям. Между тем, уникальное требование интеграции машины с системой C4ISR филиппинской армии, основанной на технологии Elbit Systems, явно ограничивает круг претендентов и предоставляет израильской компании неоспоримое преимущество в конкурсной гонке.

Тем не менее, в конкурсе ожидается участие компаний из таких стран, как Республика Корея, Турция, Чехия, Германия и Франция.

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Страны
Германия
Израиль
Турция
Филиппины
Франция
Чехия
Южная Корея
Компании
Elbit Systems
General Dynamics
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