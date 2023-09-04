Названо невидимое для США оружие России

Российские атомные подводные лодки (АПЛ) можно назвать «невидимыми» для США, поскольку Пентагон не знает, где они дежурят. О невидимом оружии Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой рассказал в беседе с NEWS.ru.

«Вероятное превосходство США на море множится на ноль нашими подлодками — убийцами авианосцев. Для США они невидимы, США не знают, где дежурят наши субмарины, способные нанести удар по флоту США откуда угодно», — сообщил он.

Также Липовой предположил, что в США не знают, где расположены российские подвижные грунтовые ракетные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами, а также подводные беспилотники «Посейдон».

В июне РИА Новости со ссылкой на источник в военно-промышленном комплексе сообщало, что первые испытания «Посейдона» с АПЛ «Белгород» запланированы на лето 2023 года. В первую очередь испытания коснутся работы ядерной энергетической установки «Посейдона».

В том же месяце главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов сообщил, что флот получит подлодку «Белгород» в срок.