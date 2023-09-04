Пресса Гонконга: Китай приступил к испытаниям «самой мощной» электромагнитной пушки

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Китай добился значительных успехов в разработке электромагнитной пушки, сообщает South China Morning Post. Разработка находится на этапе испытаний.

По данным гонконгского издания, ссылающегося на источники в военно-морской отрасли, в настоящее время Китай приступил к испытаниям "самой мощной в мире" электромагнитной пушки. Как утверждается, китайская разработка способна разогнать 124-килограмовый снаряд до скорости 700 км/час, тогда как лучший результат американского аналогичного проекта был способен запустить только снаряд массой 18 кг. Разработчики намерены создать орудие с электромагнитной катушкой, способного разогнать снаряд до начальной скорости 1000 м/с, что позволит поражать цели на дальности 100 км.

В августе этого года китайский эксперт по военно-морским силовым установкам и электротехнике генерал-майор Ма Веймин сообщил, что Военно-морской инженерный университет сумел преодолеть проблемы разработки катушек с высокой магнитной плотностью и технологий компактных импульсных источников питания.

Впервые об испытаниях разработанного Китаем рельсоторона стало известно в 2019 году, когда разработчики установили созданное ими оружие на боевой корабль. В то же время, сами работы по этому проекту начались в 2017 году, а может быть и раньше, китайцы не раскрывают информацию такого рода. Тогда же сообщалось, что испытания орудия планируется завершить в 2023 году.

Напомним, что рельсотрон — новый тип оружия, основанный на превращении электрической энергии в кинетическую энергию снаряда. Рельсотрон использует электромагнитную энергию вместо пороха, чтобы разгонять снаряды. В этой схеме сам снаряд на первом этапе выстрела является частью электрической цепи, двигаясь между двумя контактными рельсами (отсюда и название).