МГУ запустит более 20 спутников в рамках проекта, посвященного 270-летию вуза

Речь идет о научных спутниках формата "кубсат", сообщил ректор университета Виктор Садовничий

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Московский государственный университет (МГУ) им. М. В. Ломоносова намерен запустить более 20 научных спутников в рамках проекта "Созвездие-270", посвященного отмечаемому в 2025 году юбилею вуза. Об этом заявил ректор МГУ Виктор Садовничий.

"[Отмечаемому в 2025 году] 270-летнему юбилею МГУ посвящен проект "Созвездие-270". Мы запустим группировку научных спутников формата "кубсат". <…> Запустили уже 10 космических аппаратов. Всего планируем - более 20", - сказал он, выступая с традиционной актовой лекцией для первокурсников в Главном здании МГУ.

Проект предполагает наземный контур управления и работу пяти приемных станций, размещенных на территории РФ, уточнил он.

При этом МГУ сегодня ведет работу по развитию сотрудничества с другими университетами мира в рамках этой инициативы.

Ранее Садовничий в беседе с корреспондентом ТАСС отмечал, что Университет Шарджи (Шарджа, ОАЭ) проявил интерес к этому предложению, которое глава МГУ высказал в июне в ходе III Конференции ректоров российских и арабских университетов в ОАЭ. Университет Шарджи выразил готовность обсудить перспективу запуска совместного спутника для изучения экзопланет.