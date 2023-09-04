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Военное обозрение

«Становится популярным броневиком в ВС РФ»: в западной прессе отметили рост поставок З-СТС «Ахмат»

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Источник изображения: topwar.ru

В сети появляется все больше фотографий присутствующих на фронте или перебрасываемых в зону СВО бронеавтомобилей З-СТС «Ахмат», что позволяет говорить о росте парка этих машин в российской армии.

Изначально З-СТС «Ахмат» 6х6 использовались только чеченскими подразделениями Росгвардии. Как полагают в издании Defence24, данная модель была спроектирована специально по заказу Рамзана Кадырова. Броневик способен перевозить 10 бойцов, имеет высокий уровень бронирования и возможность размещения на крыше пулемета. Новую технику в ходе проведения СВО оценили и другие подразделения российской армии.

З-СТС становится популярной конструкцией в ВС РФ и в определенной степени вытесняет «Тайфуны» 6х6, созданные на шасси «Урала» или «КамАЗа»

- отмечается в западной прессе.

Источник изображения: topwar.ru

Так, в августе 2023 года на подходе к зоне СВО была замечена новая партия «Ахматов» на вооружении одного из подразделений ВС РФ.

З-СТС «Ахмат» создан на базе трехосного полноприводного «КамАЗ-5350» (с заимствованием ряда компонентов у других бронемашин), построен по капотной схеме и выпускается компанией «Ремдизель». Он имеет защиту, аналогичную бронеавтомобилям «Тайфун» (корпус изготовлен из катаной брони и оснащен бронестеклами). Машину можно перевозить самолетами военно-транспортной авиации, например, Ил-76 или Ан-124.

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Страны
Россия
Продукция
Ан-124
Ил-76
Компании
Минoбороны РФ
Ремдизель
Росгвардия
Персоны
Рамзан Кадыров
Проекты
Тайфун
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