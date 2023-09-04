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ТАСС

МГУ планирует выращивать пищевые растения на МКС

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Эксперимент по выращиванию растений на МКС, 2020 год
Эксперимент по выращиванию растений на МКС, 2020 год.
Источник изображения: © NASA/Kate Rubins

Университет готовит два космических эксперимента в следующем году, сообщил ректор Виктор Садовничий

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. МГУ им. М. В. Ломоносова создаст оранжерею для выращивания пищевых растений на борту Международной космической станции (МКС), проект планируется к запуску в следующем году. Об этом сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Московский университет активно участвует в пилотируемой космической программе. Мы готовим сейчас два космических эксперимента <…>, [один из которых] - оранжерея для выращивания пищевых растений. <…> Планируем запустить [проекты] на борту Международной космической станции в следующем году", - сказал он, выступая с традиционной актовой лекцией для первокурсников в Главном здании МГУ.

Вторым проектом должны стать исследования гальванической стимуляции вестибулярной системы космонавта, продолжил ректор университета.

"Он позволяет имитировать невесомость в земных условиях путем воздействия на вестибулярную систему <…>. Мы [разработали для космонавтов] специальный шлем с гальваническим воздействием, который будет апробирован", - уточнил Садовничий.

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Проекты
МКС
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