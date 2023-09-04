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ТАСС

Суворовское училище в Иркутске получило оснащение для подготовки в области ВКС

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Суворовцы
Многие генералы и адмиралы начинали свой путь с суворовского или нахимовского училища. Как знать, может быть, на фото – будущий министр обороны России.
Источник изображения: МО РФ

В технокомплексе также установили летный тренажер самолета СУ-27 СМ-3

ИРКУТСК, 1 сентября. /ТАСС/. Многофункциональный интерактивно-образовательный технокомплекс воздушно-космических сил (ВКС), основ летного дела и воздушно-космической обороны установили в открывшемся в пятницу суворовском училище в Иркутске. Образовательное учреждение стало единственным в стране, где есть такое оборудование, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"Иркутское суворовское военное училище - единственное в стране, где оборудован многофункциональный интерактивно-образовательный технокомплекс воздушно-космических сил, основ летного дела и воздушно-космической обороны. Воспитанников здесь будут обучать военным дисциплинам ВКС, проводить военно-тактические занятия с использованием новейших технологий, в том числе виртуальной и дополненной реальностях, и тренажеров. Чтобы научить суворовцев летному делу - управлять самолетом, обнаруживать угрозы и поражать цели в технокомплексе установлен уникальный летный тренажер самолета СУ-27 СМ-3", - говорится в сообщении.

В этой же учебной зоне есть пульт управления беспилотными летательными аппаратами, а также минипланетарий в виде купола с программами по астронавигации и изучению космических спутников. Интерактивная образовательная среда с видеостеной предназначена для проведения военно-тактических и сетевых занятий, изучения стратегии ведения боя. Все, что происходит во время обучения на тренажерах, выводится для детального разбора на видеостену. Помимо военной направленности в технокомплексе будут проводить занятия по различным общеобразовательным дисциплинам.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев поручил министерству культуры региона подключить суворовское училище к областным государственным библиотекам. В разговоре с журналистами глава региона отметил, что открытие суворовского в Иркутске - это восстановление исторической справедливости: в город вернулось довузовское военное образование, кроме того, восстановлены объекты культурного наследия, в которых разместилось училище. Инфраструктура суворовского будет развиваться, на его территории планируется построить спортивный комплекс, бассейн, завершить реставрацию здания, в котором организуют дополнительное образование.

Первое в Сибири суворовское военное училище рассчитано на 420 воспитанников. На первый учебный год набрали 180 учеников в пятые, шестые и седьмые классы. В последующие годы будут набирать только в пятые классы.

Суворовское создали на базе бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища по инициативе жителей Иркутска и поручению президента России Владимира Путина. Оно размещено на территории, где ранее располагались другие военные образовательные организации. В 1874 году в Иркутске открылось юнкерское училище, в 1931 году на его базе основали ИВВАИУ, которое готовило инженеров и техников для военно-воздушных сил. В 2008 году его расформировали. Большая часть территории ИВВАИУ с тех пор находилась в заброшенном состоянии, при этом некоторые здания являются объектами культурного наследия регионального значения. 

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