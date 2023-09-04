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ТАСС

Вновь сформированная Военно-инженерная академия ВС РФ начала работу в Подмосковье

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Начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий
Начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Начальник Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий отметил, что учебное заведение имеет "вековую историю"

НАХАБИНО /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Вновь сформированная 1 августа Военно-инженерная академия им. Д. М. Карбышева начала свою работу в Нахабине, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня здесь, в столице инженерных войск, вновь начинает учебный процесс возрожденная академия, имеющая вековую историю. <…> Это было сделано в целях дальнейшего развития инженерных войск, повышения результативности научных и научно-прикладных исследований и качества подготовки специалистов в самом широком смысле: подготовка кадровая, научная и военно-техническая, международная, противоминная, чтобы полностью сосредоточить в одном месте высшую военно-инженерную мысль", - сказал на торжественном построении начальник Инженерных войск ВС РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий.

Он отметил, что достичь этих целей тем более важно сейчас, "когда сам ход специальной военной операции красноречиво подтвердил значение вклада инженерных войск для достижения победы".

Академия сформирована 1 августа в результате реорганизации Международного противоминного центра ВС РФ, Центрального научно-исследовательского испытательного института инженерных войск им. генерал-лейтенанта инженерных войск Д. М. Карбышева и Военного института инженерных войск с выведением его из состава Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных сил Российской Федерации". 

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