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ТАСС

На Украине признали, что страна разрабатывает дальнобойное оружие еще с 2020 года

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Испытания реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха-М»
Испытания реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха-М».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что оружие способно поразить цель на расстоянии свыше 700 км

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Украина начала разрабатывать оружие, способное преодолеть расстояние в тысячи километров, еще с марта 2020 года в соответствии с поручением президента Владимира Зеленского. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

По словам Данилова, Украина работала над этим оружием уже не первый год и это было частью подготовки к вооруженному конфликту с Россией. "Что касается ракетной программы, я хочу сказать, что, мало кто знает, <...>, но первый указ президента относительно этой программы был еще 1 марта 2020 года. Имейте в виду, что уже в январе - феврале 2020 года мы готовили соответствующее решение СНБО по этому поводу. Это очень сложный процесс, это очень сложная техника для того, чтобы она была современной, для того, чтобы она преодолевала расстояние тысячи километров, имейте в виду, что это работа больших коллективов, мощная работа", - сказал он в эфире телеканала "Рада", комментируя заявление Зеленского о применении оружия.

Данилов также утверждает, что оружие способно поразить цель на расстоянии свыше 700 км. "Я могу сказать, что производство идет <...>, занимается мощно группа, занимаются мощные производства, есть определенная кооперация", - добавил он.

31 августа Зеленский утверждал, что Украина применила дальнобойное оружие собственного производства, поразив цель на расстоянии 700 км. При этом он не уточнил, о каком виде оружия идет речь и какую цель оно поразило.

Ранее Данилов признавал, что власти страны готовились к военному конфликту с Россией еще с декабря 2019 года, когда на саммите "нормандской четверки" в Париже Зеленский отклонил все компромиссные варианты урегулирования ситуации в Донбассе. 

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Россия
Украина
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2020-й год
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