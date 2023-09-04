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Военное обозрение

Япония находится в процессе проектирования новой ракеты класса «воздух-воздух», предназначенной для истребителя 6-го поколения

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Источник изображения: topwar.ru

Япония находится на этапе проектирования новой ракеты класса «воздух-воздух», которыми, как ожидается, в будущем будут вооружены истребители-невидимки 6-го поколения, сообщает военный журнал UK Defence Journal. В данном проекте под названием Global Combat Air Program (GCAP) также активное участие принимают такие страны, как Великобритания и Италия.

Таким образом, по данным британского онлайн-издания, начальный этап испытаний этого боевого самолёта планируется провести к 2035 году.

О том, что данное военно-воздушное судно нового поколения будет оснащено противовоздушными ракетами, в беседе с Kyodo News рассказал один из участников вышеупомянутой программы, знакомый с ситуацией.

Более того, в ходе совместного исследования, проведённого британскими и японскими специалистами, выяснилось, что эта ракета будет обладать лучшими характеристиками по сравнению с действующей управляющей ракетой класса «воздух-воздух» большой дальности MBDA Meteor (которая оснащена ещё и активной ГСН). При этом затраты на её производство тоже окажутся ниже тех, что были запланированы изначально.

В то же время собеседник агентства допустил и оснащение истребителей-невидимок следующего поколения ракетами, стоящими в настоящее время на вооружении самолётов Королевских ВВС Британии и ВВС Италии. Однако о каких конкретно ракетах идёт речь в данном случае, не уточняется.

Стоит отметить, что совместными усилиями Токио, Лондона и Рима идёт подготовка не только к разработке прототипа ракеты, но и двигателя будущего самолёта. Для этого стороны планируют учредить некий орган управления, в задачи которого будет входить поиск и внедрение передовых решений в этом направлении.

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Страны
Великобритания
Италия
Япония
Продукция
Meteor MBDA
Компании
Leonardo
MBDA
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