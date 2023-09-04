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Военное обозрение

Турция находится в поиске зарубежных партнёров в целях совместной разработки программы по производству истребителя 5-го поколения

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Источник изображения: topwar.ru

Первый самолёт, произведённый в Турции в рамках национальной программы по созданию истребителей 5-го поколения TF-X, находится в настоящее время в ангаре, ожидая своего первого полёта уже к концу текущего года. Об этом сообщает ресурс Defense News. Так, по данным американского издания, дальнейшая реализация проекта на данном этапе не представляется возможной ввиду отсутствия должного финансирования. В этой связи, президент республики Реджеп Тайип Эрдоган находится в активном поиске зарубежных партнёров с тем, чтобы не допустить сворачивания соответствующей программы.

Финансовые трудности, с которыми Анкара столкнулась в связи с реализацией проекта TF-X, обусловлены, прежде всего, крайне высокой инфляцией, охватившей страну. Внешний долг Турецкой Республики уже достиг почти 476 млрд долларов по состоянию на март 2023 года.

Безусловно данная программа [по разработке истребителей 5-го поколения] испытывает острые финансовые трудности, что стало неизбежным ввиду чрезвычайно сложной экономической ситуации в стране

– рассказал в беседе с порталом турецкий военный эксперт Озгюр Экши.

Как отмечал ранее глава турецкого оборонного ведомства Яшар Гюлер, Анкара проводила переговоры с различными странами по поводу заключения соглашения для принятия участия в рамках соответствующей программы. Среди государств выразивших готовность принять участие стал Азербайджан, с которым Анкара уже подписала соглашение о сотрудничестве в данной области. Что касается Пакистана, с которым турецкие власти также вели дискуссии на этот счёт, то о его участии в программе на данном этапе нет какой-либо информации.

Таким образом, в случае присоединения Исламабада к турецкой национальной программе, это государство станет вторым по счёту международным партнёром Турции по совместному производству военно-воздушных судов после Китая, с которым у Анкары также есть действующее соглашение по производству истребителя-бомбардировщика Chengdu FC-1 Xiaolong (обозначение JF-17 Thunder). Данный боевой самолёт является совместной китайско-пакистанской разработкой.

Что же касается Азербайджана, то подписание им протокола предусматривает вовлечение Баку в данный процесс путём проведения им соответствующих опытно-конструкторских работ. Кстати говоря, по данным Агентства оборонной промышленности Турции, республика решила присвоить этому самолёту название «Kaan».

Для справки: Анкара запустила программу TF-X в 2009 году. В начале 2017 года между турецкой аэрокосмической компанией Turkish Aerospace Industries и британским оборонным концерном BAE Systems была заключена сделка по производству вышеупомянутых истребителей. Оценивается она более чем в 100 млн фунтов стерлингов. TAI, разрабатывающая самолёт Kaan, обязалась поставить для нужд ВВС Турции 10 таких бортов к 2028 году. Приблизительная цена одной такой боевой единицы может достигать 100 млн долларов.

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Азербайджан
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Эрдоган Реджеп
Проекты
Истребитель 5 поколения
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