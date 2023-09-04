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Названа главная особенность российского БПЛА «Ланцет» на поле боя

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БПЛА "Ланцет" в базовом варианте
БПЛА "Ланцет" в базовом варианте.
Источник изображения: topwar.ru

Уникальность российского беспилотника «Ланцет» заключается в умении маневрировать и способности сойти за птицу на радарах благодаря особым X-образным крыльям. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов.

«Сорок минут может длиться полет "Ланцета", его дальность — до 40 километров, боевая часть — примерно три килограмма. Не так давно "Ланцет" взорвался рядом с Ceasar, французской самоходной артиллерийской установкой (САУ), от взрыва самоходку опрокинула набок, второй "Ланцет" разнес эту самоходку на куски», — напомнил специалист.

«Ланцет» — это уникальный беспилотник, единственный в мире дрон-камикадзе, имеющий две пары X-образных крыльев, благодаря которым он может маневрировать и "зависать" буквально на секунду, что помогает ему на экранах радаров выглядеть как птица

Юрий Кнутов

военный эксперт, полковник в отставке, директор Музея войск противовоздушной обороны

Он также сослался на заявление, ранее сделанное главой Государственной службы специальной связи Украины Юрием Щиголем о том, что власти страны намерены в течение месяца заключить контракт на серийное производство беспилотников — аналогов российского «Ланцета».

«Зеленский пообещал наладить производство похожего оружия, то есть собрать по кусочкам обломки и сделать целый "Ланцет", чтобы его скопировать. Думаю, что у них вряд ли что-то получится», — считает специалист.

Ранее в Польше заявили, что российские дроны «Ланцет» стали настоящим кошмаром для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что дроны «Ланцет-3» являются одним из самых мощных видов оружия в арсенале российской армии.

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Страны
Польша
Украина
Проекты
БПЛА
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