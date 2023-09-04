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ЦАМТО

NYT: Украина разрабатывает около 6 моделей БЛА большой дальности полета

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Украинский БПЛА "Лелека-100"
Украинский БПЛА "Лелека-100".
Источник изображения: invoen.ru

ЦАМТО, 1 сентября. Украина разрабатывает около шести моделей беспилотников большой дальности полета, в том числе способных пролететь более 1000 км.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила американская газета New York Times со ссылкой на украинских разработчиков.

"Украина разрабатывает около полудюжины моделей беспилотных летательных аппаратов большой дальности полета, в том числе способных пролететь более 1000 км", – пишет издание со ссылкой на украинских специалистов.

Как отмечает агентство, ранее интернет-издание Business Insider сообщало, что на Украине при содействии США разработаны и протестированы новые виды наземных дистанционно управляемых машин (ДУМ), которые планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие недели.

В июне заместитель министра стратегической промышленности Украины Сергей Боев заявлял, что Киев ведет переговоры с западными производителями оружия о налаживании производства на Украине вооружений, в том числе беспилотников, и может в ближайшие месяцы подписать контракты.

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Страны
США
Украина
Персоны
Боев Сергей
Проекты
БПЛА
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