Наземные роботехнические комплексы России: зарубежная оценка.

По мнению западных аналитиков, война на Украине буквально выдвинула вопрос автономии и искусственного интеллекта (ИИ) на передний план. Причем обе воюющие стороны стремятся и фактически используют различные степени ИИ и автономных операций. Вместе с тем, в этой войне автономия наземной техники пока ограничена в основном дистанционно управляемыми системами, что объясняется очень сложным украинским боевым пространством, изобилующим средствами противодействия. По утверждению автора предлагаемого ниже материала, к маю 2023 года еще не было примера реальной наземной автономной системы, используемой в прямом бою, хотя некоторые данные из открытых источников предполагали, что некоторые типы необитаемых наземных робототехнических комплексов (РТК) уже могли использоваться.

Сэмюэл БЕНДЕТТ

Ниже приводится отрывок статьи «Состояние автономии, ИИ и наземных робототехнических средств России» (The State of Autonomy, AI & Robotics for Russia’s Ground Vehicles), исследующей состояние и развитие российского ИИ и робототехнических систем. Автор – Сэмюэл БЕНДЕТТ – аналитик,эксперт по российской военной автономии и ИИ в Информационно-аналитическом центре оборонных систем Министерства обороны США (Department of Defense’s Defense Systems Information Analysis Center)

Российские наземные робототехнические комплексы на практике

По состоянию на 2023 год российские военные разработчики создали множество боевых и вспомогательных беспилотных систем, включая «Платформу-М», «Нерехту», «Соратник», «Кунгас», «Вихрь», «Штурм», «Маркер», «Уран-6», «Уран-9», «Проход», «Скарабей» и «Скорпион» и другие. К маю 2023 года некоторые из них уже использовались на Украине в качестве систем с дистанционным управлением, при этом оператор находился под надежным контролем и в относительной близости от самого РТК. В июле 2022 года российские военные испытали робототехнический комплекс «Проход-1» в украинском регионе Донбасс для обезвреживания мин и неразорвавшихся боеприпасов (НРБ). Министерство обороны России также отметило, что «Проход-1» был испытан в Сирии вместе с «Ураном-6». Российские военные саперы использовали РТК «Кобра-1600» на Украине для ведения разведки и обнаружения неразорвавшихся мин, осколков ракет и самодельных взрывных устройств. Российские военные также используют машины разминирования «Уран-6» для очистки больших территорий от НРБ на Донбассе и юге Украины.

Семейство РТК «Кунгаз»

В апреле 2022 года Россия обязалась начать боевые испытания тяжелого ударного военного робота «Штурм», предназначенного в первую очередь для городских боев, который создается на базе Т-72. Неясно, проводились ли испытания, включавшие стрельбу по целям из 125-мм пушки, на самом деле, учитывая отсутствие последующего освещения в СМИ. То же самое можно сказать о большинстве проектов РТК, названных выше. После первоначального тестирования РТК «Кунгаз», «Вихрь», «Нерехта» и «Соратник» были либо назначены в качестве тестовых платформ для последующих разработок, либо российские СМИ замолчали об их дальнейшей разработке. На данный момент самые большие вопросы, возникающие в связи с разработкой боевых робототехнических комплексов Россией, – это их отсутствие на передовой в текущей войне.

Это отсутствие, скорее всего, обусловлено стресс-тестами «Урана-9» 2018 года, которые проводились в Сирии. После всестороннего анализа отказов «Урана-9» МО России указало, что в течение следующих 10-15 лет одноразовое и предпочтительно стационарное использование РТК, вероятно, является наиболее жизнеспособным подходом к их использованию. Примеры включают «одноразовые» атаки или атаки «камикадзе» против укрепленных пунктов противника и неподвижных целей. Конечная боевая задача нынешнего поколения РТК – быть расходуемым материалом в качестве дополнения к другим системам, силам и подразделениям.

Логистические и человеческие трудности, связанные с попыткой восстановления поврежденных или уничтоженных робототехнических комплексов, должны перевесить затраты на их производство и разработку. Поэтому в директивах МО РФ после «Урана-9» предлагалось использовать такие боевые машины с другими военными формированиями и никогда сами по себе, поскольку их поломка негативно повлияла бы на скорость и эффективность военной миссии. В 2019-2020 годах российские военные приняли поставку ограниченного количества РТК «Уран-9», предположительно, для тестирования и оценки, но это, вероятно, было отложено из-за выделения людских и материальных ресурсов на войну на Украине.

РТК «Уран-9» перед парадом 9 мая 2019 года в Москве

Список пожеланий МО РФ к военным роботам включает автономность для более быстрого принятия решений, особенно в быстро меняющейся городской боевой обстановке. Некоторые российские военные эксперты считают, что, исходя из текущего развития технологий ИИ, полностью автономные боевые системы, способные самостоятельно искать цели, могут появиться через несколько десятилетий. Ключевые характеристики беспилотных и автономных наземных боевых действий должны включать максимальную унификацию, модульность, многофункциональность, совместимость с различными системами и способность интегрироваться в существующие и будущие военные формирования. Такие платформы должны обеспечивать обмен информацией между беспилотными аппаратами в составе смешанной группы или роя различных наземных и воздушных средств и аппаратов, в том числе с системами пилотирования (MUM-T), и быть устойчивыми к контрмерам.

Практическое боевое применение РТК

Работающий сейчас на Донбасс бывший директор «Роскосмоса» Дмитрий РОГОЗИН в феврале 2023 года объявил, что принял поставку нескольких наземных РТК «Маркер». Он пообещал начать загружать изображения целей и боевые алгоритмы в модули боевого управления машины и установить противотанковое оружие, чтобы, возможно, противостоять поставляемым западом танкам M1 «Абрамс» и «Леопард 2». Это ознаменовало первое появление боевого военного робота на Украине, хотя остаются вопросы, почему Д.Рогозину, который теперь является частным лицом, а не фактическому Министерству обороны было поручено провести это тестирование и оценку.

Колесный РТК «Маркер» с небольшим квадрокоптером

Российский РТК «Маркер» разработан совместно Фондом перспективных исследований (ФПИ, российской организацией, подобной DARPA) и компанией Android Technologies, одним из крупнейших российских разработчиков робототехники. «Маркер» – это испытательный стенд для автономных, роботизированных технологий ИИ, таких как компьютерное зрение, связь, навигация, автономное передвижение и групповое управление.

К началу 2023 года существовало несколько гусеничных и колесных версий, включая разведывательный РТК с привязным беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) для улучшения возможностей разведки и наблюдения. Кроме того, существует боевая версия, которая может быть вооружена противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР), автоматическими гранатометами, пулеметами и/или подвесками, способными перевозить БПЛА и боеприпасы.

Охранная версия «Маркера» оснащена дневными и инфракрасными камерами. Перед вторжением в феврале 2022 года «Маркер» был протестирован в качестве платформы для борьбы с беспилотниками, в качестве средства защиты от небольших БПЛА, которые стали настолько распространены во время войны на Украине. Существует также логистическая версия «Маркера» для транспортировки грузов и медицинской эвакуации. В планах Д.Рогозина – испытать боевую версию с ПТУР, а привязной беспилотник «Маркера» протестировать в качестве разведывательной платформы, причем РТК окажется скрыт от потенциальных украинских контрмер.

Одной из ключевых ролей «Маркера» является скоординированное автономное действие в условиях неопределенности для независимого выполнения задач на большом расстоянии от оператора с помощью глубоких нейронных сетей, помогающих транспортному средству принимать решения. ФПИ также предусматривает обучение «Маркер» командам человеческого голоса после тестирования технологии голосового управления для совместной группы пилотируемых и беспилотных систем. Технические решения «Маркер», такие как ИИ, машинное зрение и групповое управление, потенциально могут быть масштабированы до уровня большого танка или другой необитаемой наземной техники. Это намекает на возможные планы на будущее, если этот военный робот пройдет предусмотренные испытания на Украине.

РТК «Нерехта» во время зимних испытаний

Разработчики «Маркера» в 2021 году провели эксперимент с несколькими аппаратами, которые самостоятельно передвигались по покрытой лесом местности к заранее выбранному пункту назначения. Планы испытаний Д.Рогозина включают «Маркеры», предположительно различающие машины противника в бою с помощью наборов данных. Неясно, будут ли такие наборы данных поступать от ФПИ и/или Android Technologies, или организация Д.Рогозина сможет приобрести их в другом месте. Есть российские компании, работающие над аналогичными механизмами распознавания изображений для военных разведывательных БПЛА с поддержкой ИИ.

Последнее утверждение касается алгоритмов обучения нейронных сетей для идентификации военной техники НАТО в самых разных условиях окружающей среды, включая короткое время экспозиции. Эти данные потенциально могут помочь в тестировании «Маркеров», предполагая, что Д.Рогозин сможет получить такие наборы данных.

Неясно, будет ли эксперимент Д.Рогозина включать:

полностью дистанционно управляемую версию «Маркера» для смягчения последствий сложности и неопределенности на поле боя на Украине;

подход «человек в цикле», при котором «Маркер» перемещается автономно, а оператор принимает окончательное решение о выборе цели и прекращении действия, или

подход «человек в цикле», при котором «Маркер» самостоятельно выбирает и решает, какие цели поражать, а оператор дает окончательное одобрение.

Вполне вероятно, что для Украины лучше всего подходит разведывательная версия «Маркера». Она будет включать в себя беспилотника с привязным управлением, работающий по кабелю питания на высоте 150 м. РТК сможет осуществлять запуск БПЛА, находясь в укрытии, чтобы избежать обнаружения. Это позволит машине «видеть» на расстояние до 15-20 км, что гарантирует возможность ключевого наблюдения за полем боя и ситуационную осведомленность. Если оба заявленных испытания окажутся безуспешными, РТК может быть использован в качестве встроенной стационарной орудийной платформы, что является правдоподобной тактикой, на которую указывает обзор российского МО об эффективности «Уран-9» в Сирии.

Гусеничный РТК «Маркер»

Возможно ли продвигаться вперед с помощью РТК?

По итогам действий российских военных на Украине некоторые российские военные обозреватели выдвинули идеи по потенциальному улучшению танковых и наземных боевых операций. В июне 2022 года, Виктор МУРАХОВСКИЙ, главный редактор весьма уважаемого российского журнала «Арсенал Отечества», предположил, что основным направлением совершенствования производительности танка является ситуационная осведомленность и боевое управление. В.Мураховский предлагает оснастить танк микро-дронами, которые будут работать в пределах прямой видимости, до 4-5 км, на дальности, где имеют тенденцию концентрироваться сухопутные войска противника. Это позволит точнее направлять танковые снаряды на цели и избегать обнаружения.

… Как еще одно перспективное направление развитие танковой войны В.Мураховский отметил постепенную автоматизацию и роботизацию боевых процессов внутри танка и сокращение экипажа. Он высказал мнение, что в ближайшем будущем на поле боя могут выйти смешанные формирования, состоящие из танков с экипажем и необитаемых машин. В этом сценарии дистанционно управляемые роботизированные танки могли бы стать передним наступательным эшелоном для ведения разведки, обеспечения безопасности и выполнения других задач вместо современных пилотируемых танков.

РТК «Уран-9» во время испытаний

В то время как в Сирии «Уран-9» не справился с ролями, которые В.Мураховский предписал будущей боевой машине, «Маркер» может еще раз попытаться доказать, действительно ли такие роли технически выполнимы, учитывая, в первую очередь, сложность украинского поля боя и наличие многочисленных контрмер, которые включают множество коммерческих беспилотников для определения целей и разведки.

Другие предложения российского МО указывают на полуавтоматическую систему управления, которая работает в режиме MUM-T. В таком предполагаемом сценарии боевой робот перемещается между пехотинцами, и его курс может быть скорректирован ближайшим бойцом с помощью голосовых команд. Боевые РТК также могут двигаться впереди пехоты, ориентируясь на передвижения соседних солдат.

Российские военные эксперты обсуждают другие концепции и тактику робототехнических комплексов. Например, предполагается, что группы легких и тяжелых РТК будут работать с БПЛА при штурме городской цели. В такой совместной работе участвуют разведывательные и ударные подразделения для выявления оружия и средств защиты противника, за которыми следует группа воздушной разведки и боевых БПЛА, состоящая из квадрокоптеров и легких дронов, наносящих удары по противнику с использованием управляемых боеприпасов.

Тем временем группа БПЛА дальней воздушной разведки осуществляет постоянное наблюдение. Затем предполагается, что под прикрытием артиллерийского огня тяжелые ударные РТК займут огневые позиции и атакуют свои цели. Затем, инженерные РТК прорвут оставшуюся оборону противника. Средние и легкие РТК прикрывают атакующие подразделения подавляющим огнем, поражая огневые позиции противника в зданиях или оборонительных сооружениях. Если противник докажет свою стойкость, дистанционно управляемые платформы с зарядами взрывчатки направляются к цели и детонируют. После этого целевая зона полностью захватывается мотострелковыми и штурмовыми подразделениями.

Эта концепция команды наземных и воздушных беспилотных аппаратов потенциально может быть применена за пределами городских боевых действий, для противодействия силам равного противника и расширения их возможностей за счет растущего использования необитаемых наземных средств, действующих совместно с другими системами вооружения. Некоторые из беспилотных аппаратов, предусмотренных в этом сценарии, управляются дистанционно, другие являются полуавтономными, а некоторые могут быть полностью автономными в узких рамках своих задач.

До вторжения на Украину российская оборонная промышленность демонстрировала признаки того, что она фактически склоняется к применению тяжелых РТК в городских условиях. Особый интерес для боевых условий, подобных украинским, представляют робототехнические комплексы «Штурм» на базе танка Т-72 и РТК «Вихрь» / «Удар» на базе БМП-3. В то же время нет никаких дополнительных новостей о том, что эти платформы проходят свои этапы и боевые стресс-тесты.

Тестирование РТК «Удар»

Ключевой проблемой при разработке и тестировании большей части российских наземных военных роботов является отсутствие стандартизации – эта проблема была выявлена много лет назад на одной из первых ежегодных конференций «Роботизация российских Вооруженных сил». Несколько проектов РТК были разработаны и протестированы отдельно от других. При этом не существует четких данных о том, действительно ли такие тесты имитировали реальную сложную боевую обстановку.

Аналогичным образом, международные санкции против российской оборонной промышленности и российских высокотехнологичных компаний могут повлиять на расширение масштабов необходимых технологий ИИ и автономии и их выход за пределы нескольких существующих примеров РТК. Разработчики «Маркера» утверждают, что РТК поступит в массовое производство по завершении испытаний на Украине – потенциально значительное достижение в свете огромных потерь российской военной наземной техники на Украине и необходимости МО пополнять свои запасы более современным оборудованием. В то же время нет никаких признаков ранее заявленного приобретения военными РТК «Уран-9», что, возможно, также является признаком стресса военной промышленности во время войны.

Вариант РТК «Нерехта» с 12,7-мм пулеметом «КОРД»

Поскольку в реальных боевых действиях протестировано очень мало российских наземных боевых роботов, трудно судить о полном объеме заявлений Министерства обороны о тестировании ИИ и автономности в таких системах. РТК с дистанционным управлением кажутся более практичными на данном этапе войны, когда их используют после закрепления определенной территории для очистки ее от мин и НРБ. Однако такое использование неизбежно помещает операторов в относительную близость к РТК, что, возможно, подвергает их опасности, если местоположение комплекса будет отслежено и атаковано украинскими силами.

Проект РТК «Маркер» оставался самым публичным примером ИИ и автономии в России на протяжении многих лет, и он остается таковым сегодня, когда команда Дмитрия Рогозина объявила о проведении испытаний. Подобные испытания на Украине могут открыть возможность для последующих испытаний других аппаратов. Использование военного робота в бою вместо солдат-людей – именно поэтому такая технология существует. Смогут ли российские военные и промышленность справиться с задачей и доказать, что такая технология готова к боевому применению, еще предстоит выяснить.

