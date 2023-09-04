На "Курганмашзаводе" заявили, что трофейный Bradley уступает БМП-3 в боевой мощи

ЦАМТО, 1 сентября. Анализ трофейной американской БМП Bradley показал, что она по боевой эффективности полностью уступает БМП-3, сообщил "РИА Новости" заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ВТС "Курганмашзавода" Роман Хромов.

"Натурное изучение образцов, захваченных в СВО, подтвердило, что американская БМП Bradley не является аналогом российской БМП-3. Изучение трофеев подтверждает, что БМП-3 по совокупности характеристик, огневой мощности, подвижности, удобству в эксплуатации, обслуживанию, ремонту на уровень превосходит американскую БМП", – сказал он.

В частности, отметил собеседник агентства, Bradley вооружена всего лишь автоматической пушкой калибром 25 мм и не может плавать без предварительной, достаточно серьезной подготовки, в отличие от БМП-3, которая сходу преодолевает водные преграды. "Американской машине для этого нужно время, а время – это жизнь", - сказал Р.Хромов.

"Также американская машина имеет низкую подвижность и проходимость, особенно по тем грунтам, которые мы видим в регионе проведения спецоперации", – добавил собеседник агентства.

Он отметил, что сравнительный анализ между БМП-3 и Bradley проводился еще в 1991 году, когда с этой машиной столкнулись на тендере в ОАЭ, которые выбирали боевую машину пехоты для своей армии.

"От СССР тогда участвовали БМП-3 и БМП-2, от США была M2 Bradley. Сравнительный анализ показал, что по боевым характеристикам выиграла, причем с большим отрывом, БМП-3. В результате Эмираты купили более 600 таких машин в 90-х годах прошлого века", – напомнил собеседник агентства.

Р.Хромов добавил, что, безусловно, сегодняшняя американская БМП в том варианте, в каком она применяется в зоне СВО, несколько доработана, в основном за счет электронных систем, являющихся достаточно сложными в эксплуатации. "Это одно из слабых мест этих машин: если в Bradley электронные компоненты выходят из строя, то машина может полностью потерять возможность вести стрельбу", – отметил Р.Хромов.

Изучение западной техники, в том числе Bradley и ее начинки, продолжается, отметил представитель руководства завода.

Как напоминает "РИА Новости", БМП-3 разработана и серийно производится на "Курганмашзаводе" и предназначена как для общевойскового боя, так и для выполнения специальных задач. Машина имеет мощный комплекс вооружения, включающий 100-мм орудие – пусковую установку, оснащена автоматизированной системой управления огнем. БМП-3 развивает скорость на суше до 70 км/ч, на воде – до 9,5 км/ч. Полная боевая масса машины без дополнительной защиты составляет 19 т. БМП-3 может транспортироваться самолетами и морскими десантными кораблями.