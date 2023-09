Минобороны Индии подписало контракт на закупку партии ПТРК "Спайк"

ЦАМТО, 1 сентября. Минобороны Индии подписало с компанией Kalyani Rafael Advanced Systems Pvt Ltd (KRAS) контракт на поставку неназванного количества противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Спайк".

Об этом Jane's Defence Weekly 31 августа сообщил управляющий директор и главный исполнительный директор KRAS Рудра Б.Джадеджа (Rudra B Jadeja). Стоимость заказа составила 2,87 млрд. индийских рупий (34,7 млн. долл.). Согласно заявлению KRAS от 28 августа, поставки будут выполнены в течение следующих 12 месяцев.

Созданная в 2015 году компания KRAS является совместным предприятием (СП) Kalyani Strategic Systems Ltd (KSSL, дочерняя компания Bharat Forge Ltd) и израильской Rafael Advanced Defense Systems Ltd. (Rafael). KSSL владеет 51% акциями СП, а израильская компания – 49%.

Представитель KRAS не уточнил, какой вариант ПТУР будет поставляться ВС Индии, но по оценке Jane's, наиболее вероятной является закупка "Спайк SR". В июле 2018 года KRAS открыла в Хайдарабаде предприятие по производству ракет, вложив в проект около 700 млн. индийских рупий. На церемонии открытия председатель Kalyani Group Баба Кальяни заявил представителям СМИ, что СП готово поставлять Вооруженным силам Индии ракеты "Спайк", до 90% компонентов которой будут производиться на месте.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2017 года Министерство обороны Индии отказалось от подписания с Rafael Advanced Defense Systems Ltd. крупного контракта на поставку ПТРК "Спайк" (275 пусковых установок и 5500 ракет плюс передача технологий для организации производства в Индии).

В апреле 2019 года стало известно, что командование Сухопутных войск Индии приобрело небольшую партию ПТРК "Спайк" у израильской компании Rafael в категории "экстренные закупки". Приобретения, производимые в этой категории, не требуют одобрения возглавляемого министром обороны Совета по оборонным закупкам МО Индии. Необходимость срочного приобретения ПТРК обосновывалась намерениями укрепить оборону на границе с Пакистаном. Заказанные комплексы были доставлены в Индию в конце сентября – начале октября 2019 года.