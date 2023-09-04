Украина получила партию снятых с хранения бельгийской армии бронеавтомобилей Iveco LMV IMV

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ВСУ получили на вооружение бронеавтомобили Iveco LMV IMV, партию броневиков на Украину поставила Бельгия. Согласно имеющейся информации, вся техника уже находится на территории Украины. Об этом сообщают украинские ресурсы.

Всего Киев получил 80 бронеавтомобилей Iveco LMV IMV, снятых с хранения бельгийской армии. О поставке данных броневиков бельгийское правительство заявляло еще в конце января этого года, техника должна была прибыть двумя партиями в феврале и в августе, так как часть бронемашин требовала ремонта.

Бельгийцы закупили в 2005 году 437 машин Iveco LMV, но у 120 из них позднее были обнаружены дефекты: трещины в шасси и бронировании крыши, образовавшиеся из-за большой массы навесной брони и установленных боевых модулей, что не предусматривалось производителем. Поскольку вина в этом лежала на самих бельгийцах, предъявлять претензии из-за дефектов они не стали, а просто отправили все дефектные машины на хранение.

Вообще же данный бронеавтомобиль был бельгийцами раскритикован за трудоемкое и дорогостоящее техническое обслуживание, поэтому Минобороны страны приняло решение списать почти все закупленные броневики к 2026 году. Ну, а тут Зеленский с протянутой рукой, просящий вооружений и техники. Вот и было принято решение снять с хранения часть дефектных броневиков, подремонтировать их и передать ВСУ для утилизации путем уничтожения в конфликте с Россией.

Изначально предполагалось, что 42 броневика Украина получит в феврале, а остальные 38 к августу, но, видимо, состояние первой партии тоже желало быть лучшим, поэтому всю партию передали только в конце лета.

Стоит отметить, что ВСУ уже знакомы с бронеавтомобилями Iveco LMV IMV, ранее партии таких броневиков на Украину поставили Норвегия и Италия.