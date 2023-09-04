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Известия.ru

Экс-глава военного комитета НАТО усомнился в полезности F-16 для Киева

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Staff Sgt. Taylor Solberg

Поставки истребителей F-16 не помогут Киеву добиться успеха на поле боя. Такое мнение в четверг, 31 августа, высказал бывший председатель военного комитета НАТО, генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят.

«Есть ли оружие, благодаря которому Украина смогла бы изменить свое стратегическое положение? <...> Следующее, что должно переломить ситуацию, — истребители F-16. <...> Конечно, это будет усилением, <...> но российские системы обороны чрезвычайно эффективны», — заявил он в интервью изданию Die Weltwoche.

Куят напомнил, что многие образцы военной техники, отправленные на Украину, преподносились как некий козырь, способный кардинальным образом повлиять на расстановку сил в конфликте, однако ничего подобного не произошло.

Также эксперт упомянул дальнобойные крылатые ракеты Taurus, возможная поставка которых сейчас обсуждается в Германии. По его словам, этот шаг грозит «чрезвычайной эскалацией».

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киеву нужно около 160 истребителей F-16 для эффективного противостояния ВС РФ в воздушном пространстве.

До этого, 20 августа, украинский лидер заявил о договоренности с властями Дании по поставкам F-16. Датский министр обороны Якоб Эллеманн-Йенсен уточнил, что будет передано 19 истребителей. Также Зеленский согласовал аналогичную передачу с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Предполагается, что в общей сложности Киев получит 42 самолета.


Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая проводится с 24 февраля 2022 года. Соответствующее решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за атак со стороны украинских боевиков.

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Страны
Германия
Дания
Нидерланды
Россия
Украина
Продукция
F-16
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