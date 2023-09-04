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Вестник Мордовии

54-тонная УБИМ на шасси Т-90М создана для выполнения самых сложных задач

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Источник изображения: Фото: "РГ:русское оружие"

Лучшая в своем классе универсальная бронированная инженерная машина УБИМ демонстрировалась в прошлом месяце в подмосковном парке "Патриот" на Международном -военно-техническом форуме "Армия-2023".

Как отмечает "Российская газета" (проект "Русское оружие"), в качестве шасси для нее был выбран танк Т-90М. В ходе конструкторских работ учитывался богатый опыт, полученный в различных горячих точках.

Эта разработка может успешно действовать под вражеским огнем, и в условиях применения противником оружия массового поражения ей по силам самостоятельно преодолевать поля с установленными минами, имеющими неконтактные магнитные взрыватели.

Источник изображения: Фото: "РГ:русское оружие"

Она способна прокладывать колонные пути и проходы в завалах, снежной целине, валить лес, корчевать пни, засыпать рвы, воронки, овраги и др.

УБИМ оборудовали мощным бульдозерным отвалом, стрелой с максимальной грузоподъемностью в 7500 кг и экскаваторным ковшом, который при необходимости заменяется на гидравлический молот. При помощи лебедки эвакуируется вышедшая из строя техника.

Со всем сменным оборудованием масса достигает 54100 кг. Мощность двигателя - 1130 л.с. Максимальная скорость - 60 км/ч. Запас хода по топливу - 500 км.

Источник изображения: Фото: "РГ:русское оружие"

Экипаж состоит из двух военнослужащих, есть места для размещения трех саперов. Установленный на крыше боевой модуль, вооруженный 12,7 мм пулеметом 6П49 "Корд", оборудован лазерным дальномером, телевизионным и тепловизионным каналами.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Корд
Т-90 "Владимир"
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