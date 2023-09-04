Польша дорого заплатит за "игру мускулами" перед Россией

Чжунго цзюньван: риски безопасности Польши вызваны ее отношениями с США и НАТО

Польша активно "играет мускулами", закупая оружие и усиливая военный контингент для защиты от России в свете украинского конфликта. Но не Москва, а Варшава поставила свою безопасность под угрозу, сблизившись с Вашингтоном и НАТО, пишет "Чжунго цзюньван". И чем теснее их связи, тем больше будет давление на Польшу.

Недавно Белый дом одобрил продажу Польше 96 ударных вертолетов Apache. После масштабной закупки вооружения и техники Варшава провела в стране крупнейший за десятилетия военный парад. Кроме того, она активно корректирует дислокацию армии и уже не один раз отправляла новые силы на границу с Белоруссией. Эта постоянная "игра мускулами" — не только ответ на сложную обстановку в области безопасности, вызванную конфликтом на Украине, но и попытка продемонстрировать свою военную мощь и послать угрожающий сигнал.

По имеющимся данным, недавно Польша заявила о наращивании войск на границе с Белоруссией на том основании, что вертолет последней нарушил воздушное пространство над восточной частью страны. Минск отреагировал утверждением, что так называемое пересечение границы вертолетом — это "чушь", а Варшава просто ищет оправдания для усиления контингента у рубежей двух государств. Ситуация на польско-белорусской границе в настоящее время остается напряженной, Польша планирует отправить в эту зону еще 10 тысяч солдат.

За последние два года польское правительство сделало реагирование на угрозы и вызовы, спровоцированные конфликтом на Украине, своим приоритетом в сфере безопасности. С этой целью оно начало ряд масштабных сделок по закупке оружия. Так, в Швеции Польша приобрела два авиационных комплекса дальнего радиолокационного обнаружения и управления Global Eye, в Южной Корее — 180 основных боевых танков К-2 и 48 легких двухместных истребителей FA-50, а в Соединенных Штатах — 116 бывших в употреблении основных боевых танков М1А1 Abrams. Варшава также объявила, что увеличит численность своей армии до 300 тысяч человек, что существенно усилит ее военную мощь. В этом году оборонные затраты этой страны выросли до 4% ВВП, что сделало Польшу государством с самым высоким соотношением военных расходов к ВВП среди всех членов НАТО.

Фактически, последние десять лет Варшава уделяет особое внимание укреплению боеспособности своих сил. Эскалация конфликта между Москвой и Киевом побудила ее ускорить наращивание военной мощи. Варшава даже заявила, что построит "самую мощную армию в Европе". Украина — страна-соседка Польши, и после начала вооруженных действий последняя решительно встала на сторону Киева. Варшава не только одна из самых активных и стойких сторон, предоставляющих военную помощь ВСУ, но и один из основных транзитных каналов, через которые международное сообщество поставляет Киеву оружие и технику. В то же время Польша принимает огромное число украинских беженцев, оказывает союзнице экономическую и гуманитарную поддержку, а также использует политические, дипломатические и другие методы, чтобы участвовать в процессе развития конфликта или влиять на него.

На протяжении многих лет Польша стояла в авангарде НАТО в вопросе развертывания военной мощи альянса и демонстрации сдерживания. С момента вступления в Организацию Североатлантического договора в 1999 году она стала его восточной передовой. Когда в отношениях между НАТО и Россией наступает разрядка, положение Польши и ее работа с этом статусе обычно оказываются подорванными. Но стоит Москве снова поссориться с альянсом, как Варшава становится плацдармом для их противостояния. Разразившийся в прошлом году конфликт на Украине в очередной раз выдвинул Польшу на передний план этой борьбы. Власти страны раздули риски безопасности, с которыми сталкивается восточная окраина альянса, до новых масштабов, и основной политикой правительства стало более тесное сотрудничество с НАТО в различных формах, таких как военные учения и так далее. Время от времени Польша проводит подобные мероприятия в одиночку или коллективно с некоторыми соседними государствами, чтобы поддержать боеготовность армии и усилить целенаправленность военных операций. В мае этого года Варшава организовала крупные национальные учения, которые прошли почти одновременно с совместными с Соединенными Штатами, Швецией и другими державами маневрами. Целью учений были отработка коллективных операций и повышение координации боевых возможностей Польши с союзниками по НАТО. Кроме того, в июне этого года правительство страны захотело присоединиться к натовской программе Nuclear Sharing (совместное использование атомного оружия), надеясь разместить ядерные вооружения на своей территории для сдерживания России.

Таким образом, рост рисков безопасности, вызванных текущим вооруженным конфликтом, зачастую затрагивает регионы и страны, оказавшиеся возле "урагана". Польша — один из наиболее близких к Украине и России членов НАТО, более того, запутанная история и суровая реальность этой державы делают ее более чувствительной к вопросам безопасности. Однако стоит отметить, что проблемы безопасности, с которыми в настоящее время сталкивается Варшава, это результат ее следования за Вашингтоном и содействия расширению НАТО на восток. Можно сказать, что чем теснее стратегические связи между Польшей и Соединенными Штатами, тем с большей угрозой безопасности сталкивается первая. В будущем Варшава также может оказаться под огромным давлением, будучи вынужденной из своего кармана оплачивать крупномасштабные военные закупки и размещение миллионов украинских беженцев.

Автор: Ма Бинь (马斌) — младший научный сотрудник Института международных исследований Фуданьского университета