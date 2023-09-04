Politico: Украина может получить первые 10 танков Abrams в середине сентября

По информации источников газеты, сейчас танки находятся в Германии на ремонте

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины могут получить первые 10 из 31 американского танка M1 Abrams в середине сентября. Об этом в четверг сообщила газета Politico со ссылкой на источники в Пентагоне.

По их сведениям, сейчас танки находятся в Германии, откуда после ремонта будут направлены на Украину. "США намерены ускорить поставку 31 танка Украине к осени", - сказал изданию пресс-секретарь Командования Армии США в Европе и Африке Мартин О'Доннелл.

Он добавил, что завершено обучение 200 солдат ВСУ управлению M1 Abrams на американских тренировочных базах в Германии. Сейчас на базе Гравенфор они работают над сохранением полученных навыков, пока "танки не будут готовы к участию в боевых действиях", отметил О'Доннелл.