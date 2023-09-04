Национальное радио Китая: ВСУ преувеличили успехи для снижения внешнего давления

Киев громко заявляет об успехах в Запорожье. По мнению военного обозревателя Чжоу Вэйчжэна, давшего комментарий для Национального радио Китая, эти утверждения — явное преувеличение, направленное на умиротворение украинцев и Запада. Добиться реального прорыва ВСУ будет крайне тяжело даже с помощью союзников.

С самого начала своего контрнаступления в июне этого года ВСУ практически не добились успехов. Несмотря на это, как недавно передавали британские СМИ, украинский командир, участвовавший в боях на юге, заявил, будто его армия прорвала самую сложную линию обороны России на юге и теперь сможет продвигаться намного быстрее.

Какая же сейчас складывается ситуация в рамках конфликта на Украине?

Приукрашивание результатов: украинской армии срочно нужна победа

По имеющимся данным, 23 августа ВСУ заявили, что подняли флаг над селом Работино на юге Запорожской области, примерно в десяти километрах от прифронтового города Орехова (фейковая информация, которую опроверг глава Запорожской области, фактически Украина не прорвала даже первую линию обороны России. — Прим. ИноСМИ). Работино находится всего в ста километрах от Бердянска, азовского порта, и в 85 километрах от имеющего стратегическое значение города Мелитополя — сейчас оба находятся под контролем российских войск. На настоящее время Москва не реагировала на утверждения Киева о прорыве.

Военный обозреватель Чжоу Вэйчжэн заявил, что ВСУ в рамках контрнаступления с самого начала не показывали никаких удовлетворительных результатов, поэтому Украине необходима победа в кратчайшие сроки, — чтобы успокоить народ и снизить общественное давление.

Чжоу Вэйчжэн утверждает: "Украинское контрнаступление началось еще в июне, и ВСУ до сих пор не добились никакого существенного прорыва линии фронта, но понесли при этом значительные потери в личном составе и технике. Из-за этого Киев оказался в пассивном положении.

На международном уровне Запад уже подвергает сомнению решения украинских властей и оказывает на них давление. Кроме того, между военными и правительством страны начали возникать противоречия, доверие народа к ним упало. По всем этим причинам Киеву отчаянно нужна крупная победа".

Возможности ВСУ ограничены, развивать военные успехи сложно

Чжоу Вэйчжэн заявил, что при учете текущих боевых возможностей украинской армии ей будет сложно закрепить военный успех даже в случае прорыва.

По мнению эксперта, хотя ВСУ и якобы отбили Работино, прилегающую местность защищают крупные российские силы. Более того, село находится более чем в 80 километрах от Мелитополя. В связи с этим, учитывая прежнюю скорость продвижения украинских войск, им потребуется очень много времени, чтобы захватить Мелитополь. Киев в настоящее время использует по большей части пропагандистскую стратегию.

Наращивание западной помощи Украине оказывает лишь ограниченное воздействие на изменение ситуации

С момента начала вооруженного конфликта Соединенные Штаты и другие западные державы продолжали наращивать военную помощь Украине, поддерживая ее в борьбе.

Недавно киевская сторона заявила, что обещанные союзными странами истребители F-16 могут быть приняты на вооружение уже следующей весной и помогут ВСУ "изменить ход конфликта".

Чжоу Вэйчжэн считает, что подобные утверждения — это явное преувеличение. Дания и Нидерланды взяли на себя обязательство поставить Украине истребители F-16, которым более 30 лет. Эти самолеты сильно отстают по характеристикам от Су-30 и Су-35 ВКС России.

Кроме того, даже если Западу удастся в короткие сроки передать Киеву 70 единиц F-16, их все равно окажется недостаточно. Вряд ли смогут конкурировать с тысячами российских истребителей за господство в воздухе.

Смена наступательной стратегии: ВСУ теряют командную независимость

Чтобы помочь армии выбраться из тяжелого положения на поле боя, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный недавно провел секретную встречу с генералами НАТО на границе с Польшей.

Ранее британские СМИ сообщали, что Залужный обсудил с генералами Североатлантического альянса военную стратегию на 2024 год. Служащие НАТО также убедили Киев поменять тактику наступления.

Как считает Чжоу Вэйчжэн, украинский конфликт настолько затянулся, что командование Киева постепенно теряет независимость в принятии военных решений.

По его словам, НАТО уверена, что, хотя рядовые командиры ВСУ прошли подготовку в войсках альянса и используют западную технику, они все равно по привычке применяют в боях старые тактики, что приводит к большим потерям личного состава и снаряжения.

Чтобы исправить ситуацию, НАТО необходимо лично взять на себя руководство: напрямую участвовать в обсуждениях и формировании плана вооруженных действий ВСУ. Влияние альянса на Украину затрудняет сохранение Киевом независимости в военном командовании.

По этой причине боевые операции ВСУ в будущем необходимо серьезно скорректировать, изменить с точки зрения основного направления удара, определения боевых целей, размещения и использования войск. Достижение ими каких-то результатов будет зависеть от того, как развиваются события.

Автор: Ван Бин (王冰)